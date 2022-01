Hjemmehjælper sigtes for at stjæle fra ældre i nordjysk kommune

REBILD:En kommunal hjemmehjælper er blevet anholdt og sigtet for omfattende tyverier fra en række ældre borgere i Rebild Kommune, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Hjemmehjælper, en 62-årig mand, blev anholdt 5. januar efter en længere politiefterforskning.

Nordjyllands Politi har efterforsket i sagen siden november efter en anmeldelse fra en borger i Rebild Kommune.

Borgeren havde fået stjålet jubilæumsmønter og mistænkte den 62-årige hjemmehjælper for at stå bag.

- Den mistænkte blev anholdt på sin bopæl i Himmerland, og han blev sigtet for tyveri. Ved samme lejlighed ransagede vi hans hjem, udtaler politikommissær Mikkel Brügmann i pressemeddelelsen fra Nordjyllands Politi.

Den mistænkte nægtede at have begået tyveriet hos den ældre borger, men han erkendte dog, at nogle af de andre effekter, som politiets efterforskere fandt ved ransagningen, var stjålet hos andre borgere i kommunen.

- Man stjæler fra ældre og sårbare personer, som man tilmed har adgang til via sit erhverv. Det er helt uacceptabelt. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har anholdt en person i sagen, siger Mikkel Mikkel Brügmann.

Politiet skal nu forsøge at finde frem til de rette ejere af de mange stjålne værdigenstande, der omfatter fingerringe, halskæde, smykkeskrin, sølvtøj, julepynt med mere.

Er du blevet udsat for tyveri? Nordjyllands Politi vil gerne høre fra borgere i Rebild Kommune, der har mistanke om, at de har fået stjålet for eksempel fingerringe, halskæde, smykkeskrin, sølvtøj med mere. Man kan ringe til politiet på telefon 114. Rebild Kommune er også klar til at tage en snak med lokale borgere, som måske er blevet utrygge, efter en kommunal hjemmehjælper er anholdt og igtet for tyverier i en række ældre borgeres hjem. Hjemmeplejen kan kontaktes på telefon 99 88 98 50 på hverdage kl. 8 til 12. VIS MERE

Den sigtede er løsladt efter afhøring, men kan forvente en tur i Retten senere, oplyser politiet.

Rebild Kommune understreger, at borgerne stadig kan være trygge ved de kommunale hjemmehjælpere:

- Vi er rigtig kede af denne sag, men vi er glade for, at det er blevet opdaget, så der kan blive taget hånd om det. Vores medarbejdere i hjemmeplejen er både dygtige og engagerede, og alle borgere kan trygt byde dem velkommen i deres hjem, også fremover, udtaler Birgitta Sloth Christiansen, chef for Rebild Kommunes center for pleje og omsorg, i pressemeddelelsen fra politiet.