Hr. og fru Græskar fik sansehjælp

REBILD: Det er de færreste græskar, der har øjne og ører, og derfor er det måske ikke så underligt, at hr. og fru Græskar i deres alderdom har fået problemer med både at høre og se.

Sådan forklarede de to Rebild-guider, Hanne Marko og Birgitte Simonsen, den efterårsferieleg, de havde arrangeret ved Rebildporten mandag. Og heldigvis var en lille flok børn sammen med deres bedsteforældre mødt op for at komme det gamle par til hjælp med deres friske unge sanser.

Imens det lille selskab hyggede sig med græskaropgaverne, kom en jævn strøm af andre børn og voksne forbi på vej ud i skov og bakker på egen hånd.

Onsdag 18. oktober kl. 17-19 har makkerparret Hanne Marko og Birgitte Simonsen igen arrangeret en efterårsferieaktivitet, denne gang halloween-sjov på Museum Rebild. Her skal man både skære græskarhoveder og lave andre uhyggelige ting, før der serveres halloween-buffet.