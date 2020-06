Hundeførere ikke længere hjemløse

Formand for Nørager Jagt og Hundesportforening Ole Jakobsen med ryggen til forklarer fra starten på træningsaftenen de fremmødte i, hvordan de med corona epidemien både skal huske at holde indbyrdes afstand, afspritte deres hænder jævnligt og benytte de udleverede engangshandsker ved brug af forskellige redskaber under øvelserne med deres jagthunde i terrænet. Foto: Peter Broen