Hurra - endelig kan vi løbe om kap igen

REBILD:Det var lidt som glade køer, der kom på grønt forårsgræs, da årets udgave af Rebildløbet blev afviklet i og omkring Skørping i lørdags. I hvert fald var glæden over igen at kunne samles til et fælles ægte motionsløb ikke til at tage fejl af.

475 løbere havde tilmeldt sig Rebildløbet 2021, der gjorde comeback efter sidste års corona-aflysning. Det var færre deltagere end normalt, men ikke desto mindre var de helt store smil fremme hos arrangørerne - IF Frem Skørping og Aalborg Atletik & Motion - der på den blæsende solskinsdag glædede sig over at løbet igen kunne gennemføres.

Der var fem forskellige distancer – en halvmaraton (godt 21 kilometer), 13,7 kilometer, 5,9 kilometer, en gårute på 5,3 kilometer og endelig et børneløb på 1 kilometer – og alle deltagere kunne i et eller andet omfang nyde Rold Skov, Rebild Bakker og St. Økssø.

Forventninger og glæde var der ikke kun hos arrangørerne, men bestemt også hos deltagerne – blandt andre hos Helene Dahl Gottschalk, der havde taget turen til Skørping fra Aalborg for at løbe halvmaraton-distancen.

Helene Dahl Gottschalk havde taget turen til Skørping fra Aalborg for at løbe halvmaraton-distancen. Foto: Jesper Bøss

- Jeg har deltaget i Rebildløbet to gange tidligere, og det er helt fantastisk rute i den smukkeste natur, så da det blev klart, at årets udgave kunne gennemføres, skulle jeg selvfølgelig deltage, og jeg har glædet mig meget.

- Det er jo bare skønt, at vi omsider kan samles til et løb igen. Det er noget helt andet end de virtuelle løb, som man selv har løbet det seneste års tid, fortalte Helene, der gennemførte de godt 21 kilometer på flotte 1 time, 40 minutter og 5 sekunder.

Også familien Thuesen var kommet udenbys fra for at deltage i løbet. Far, mor og datter - Henrik, Mette og Cecilie - havde nemlig taget turen fra Herning til Skørping for sammen at løbe ruten på 13,7 kilometer.

Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, talte inden han skød Rebildløbet 2021 i gang. Foto: Jesper Bøss

- Vi har tidligere været heroppe for at køre mountainbike, og har siden været meget fascineret af den kuperede, anderledes og smukke natur i området, og så trængte vi til at deltage i et løb efter corona, fortalte Henrik Thuesen på vej til startblokken.

Løbet blev skudt i gang af Rebild kommunes borgmester Leon Sebbelin, der i en kort tale inden startskuddet også havde fokus på glæden ved omsider at kunne samles til sådan et løb igen, og at det markerede starten på en mere normal hverdag.

Familien Thuesen havde taget turen fra Herning til Skørping for at løbe ruten på 13,7 kilometer - fra venstre: Cecilie, Mette og Henrik. Foto: Jesper Bøss

Løbet blev naturligvis afviklet under de gældende corona-restriktioner, blandt andet med maksimalt 150 løbere pr. distance, ligesom alle deltagere skulle vise coronapas inden start.