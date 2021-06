Ild i køkken - så gik naboen i aktion

NYSUM:En vaks nabo fik tirsdag aften stoppet en køkkenbrand i tide i en villa på Nysum Byvej i Nysum nær Ravnkilde

Beboerne i huset havde sat mad over i køkkenet, men var uopmærksomme, for pludselig gik der ild i en gryde, og ilden bredte sig til emhætten og et skab, oplyser indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab.

Naboen opdagede branden og skyndte sig hen med en pulverslukker, som han fyrede af ind gennem et køkkenvindue, der stod på klem.

- Der er ingen tvivl om, at han reddede køkkenet, siger indsatslederen.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 20.15, og da brandfolkene ankom, var ilden i køkkenet stort set slukket.

Beboerne i huset havde dog indåndet røg og måtte en tur på skadestuen til tjek for eventuel røgforgiftning.

Skaderne i huset var begrænsede.