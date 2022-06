Hvert år giver de 2500 biler dødsstødet

Fladtrykte metalklumper er stablet i lag og venter på deres sidste rejse. Overalt står køretøjer, som har gjort deres pligt med millioner af kilometer på veje og gader. Nogle er slidt til skrotgrænsen. Andre nåede til vejs ende i trafikuheld.

Støvring Autoophug er en af bilbranchens bedemænd, der sørger for en sikker sidste rejse for vores ramponerede, gamle biler. I fjor håndterede firmaet med 20 ansatte 2500 køretøjer.

- En femtedel er biler, som forsikringsselskaberne har erklæret totalskadet efter uheld. Resten er gamle biler, som ejeren lader skrotte, forklarer Jakob Bilde Nielsen.

Han er den ene af to ejere af Støvring Autoophug, som i år har gennemgået et generationsskifte. Jakob Bilde Nielsen og Mads Karmark Risgaard har overtaget ejerskab og drift efter Per Karmark.

De farlige væsker

De nye ejere holder fast i sloganet "Vi værner om miljøet", selv om der ikke er meget grønt over den kaotiske bilkirkegård på Banesvinget 10 i Støvrings industrikvarter.

Men bilbedemændene sørger for at skille skidt fra kanel. De miljøfarlige væsker i bilerne tappes af. Både olie, kølervæske og sprinklervæske kan genbruges. Batterierne fjernes også, ligesom som airbags "skydes af", så de eksplosive indretninger ikke laver ballade, når bilerne senere skal findeles i et shredderanlæg.

Efter en tur i pressemaskinen. Foto: Henrik Bo

Bilejere indkasserer 2200 kroner i skrotningspræmie fra staten, når bilen afleveres hos en godkendt autoophugger. Støvring Autoophug smider 1800 kroner oven i, så selv det værste lig af en bil kan give 4000 kroner. Og så smider firmaet i Støvring i øvrigt en flaske vin oven i handlen.

Pengene skal hentes hjem igen på salg af værdifulde materialer. Det meste af bilen sælges til Stena Recycling i Grenå, som får brugbart genbrugsjern og plast ud af skellettet.

- Men forinden har vi fjernet de mest værdifulde metaller. Aluminium fra fælgene, bly fra batterierne og platin fra katalysatorerne, forklarer Jakob Bilde Nielsen.

140.000 stumper

Men langt den største forretning for Støvring Autoophug ligger i salg af brugte reservedele. Alle biler støvsuges for brugbare stumper. Firmaet har således 140.000 varenumre på lager, og hver eneste er testet, fotograferet og registreret med bilens kilometertal.

Brugte generatorer i massevis ligger på hylderne. Støvring Autoophug har 140.000 stumper til salg. Foto: Henrik Bo

Kunderne er både autoværksteder og private.

- Forleden solgte jeg et indsugningsspjæld til en Peugeot til en mand i Frankrig, bemærker Jakob Bilde Nielsen.

Han forklarer, at de brugte reservedele typisk sælges for 30-45 procent af nyprisen.

Spritnye elebiler

Nogle reservedele er meget nye. F.eks. stumper fra de ni styk Kia Niro elbiler, som Støvring Autoophug netop har købt, og som nu skilles ad på firmaets autoværksted.

Alle ni biler har nul kilometer på tælleren, for der er tale om helt nye køretøjer, som blev ødelagt under transporten, da lastbilen kørte i grøften.

Jens Pedersen skruer reservedele ud af en af de ni spritnye elbiler, som blev ødelagt, da lastbilen under transport forulykkede. Foto: Henrik Bo

Enkelte af de tusindvis af biler, som kommer til Støvring Autoophug for at møde deres endelige skæbne, reddes på målstregen. Det er biler, som typisk er blevet skadet ved trafikuheld og af forsikringsselskabet erklæret totalskadet.

Udgiften til at reparere på et dansk autoværksted er for høj. Men ikke i andre visse andre lande.

- Forleden solgt vi en Mercedes Vito varebil til Aserbajdsjan, fortæller Mads Karmark Risgaard.

Skrotbiler I 2021 blev 97.959 biler i Danmark skrottet med skrotningspræmie.

Staten betaler skrotningspræmien på 2200 til ejeren.

I 2021 blev 230.236 nye biler og varebiler indregistreret i Danmark.

En skrotbil er i gennemsnit 16-17 år. VIS MERE

Bileksporten fra Støvring går især til Østeuropa, og han ærgrer sig over de mange gode biler, som kasseres herhjemme.

- Vi får jo biler ind, som en mekanikerlærling ville kunne reparere på en dag. De er simpelthen for gode til at smide ud. Jeg synes ikke, det er særligt grønt at kassere så gode biler, mener han.

Mads Karmark Risgaard synes, at vi i Danmark kasserer alt for gode biler i stedet for at reparere på dem. Foto: Henrik Bo

I sagens natur taler Mads Karmark Risgaaard varmt for at bruge brugte reservedele frem for nye.

- Man kan altså få de fleste havarerede biler ud at køre igen med brugte reservedele, mener han.

Fra Spanien uden rust

Mens eksporten går mod øst, har Støvring Autoophug en betydelig import fra syd. Firmaet har en mand ansat i Spanien til at opkøbe brugte reservedele. Det er især undervognsdele, og kvaliteten er god.

- I Spanien ruster bilerne ikke som herhjemme, siger Jakob Bilde Nielsen og peger på en stak rustfrie forbroer, der netop er kommet til Støvring fra Spanien.

En dansk en af slagsen ligger på gulvet ved siden af og skiller sig ud med sin rustrøde kulør.

Sommerferie på autoophug

Jakob Bilde Nielsen og Mads Karmark Risgaard fortæller, at det ligesom lå i kortene, at det var dem, der skulle overtage Støvring Autoophug efter Per Karmark.

2500 biler blev i 2021 miljøbehandlet og skrottet hos Støvring Autoophug. Foto: Henrik Bo

27-årige Mads Karmark Risgaard er uddannet automekaniker i firmaet, og Støvring Autoophug har altid været en del af hans liv. Den tidligere ejer, Per Karmark, er hans onkel.

- Som barn brugte jeg alle mine ferier herude, fortæller nevøen.

44-årige Jakob Bilde Nielsen er også uddannet automekaniker og blev ansat i firmaet for snart 20 år siden.

Ejerskiftet markeres med reception på Banesvinget 10 i Støvring fredag 17. juni fra kl. 13.