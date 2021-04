I mål efter 12 års kamp: Lokalt benarbejde for at få lægehus

SULDRUP:Tilbage til 1. oktober 2008 stoppede Niels Erik Thomsens som praktiserende læge i Suldrup efter godt 29 års virke, og siden har der ikke været et lægehus i byen.

Det på trods af at en lokal initiativgruppe på et meget tidligt tidspunkt indledte arbejdet for at få genetableret en lægepraksis i byen.

En stor gruppe lokale investorer købte 1. marts 2010 den nedlagt Nordea filial på Hjedsbækvej i byens centrum som ramme for et nyt lægehus.

Lægehuset i Suldrup på godt 180 kvadratmeter var tidligere ramme for en Nordea bankfilial. Foto: Torben Hansen

Men selv om en nedsat arbejdsgruppe allerede på et tidligt tidspunkt havde fået tilsagn fra to yngre læger om, at de gerne ville etablere praksis i lokalområdet, så var Region Nordjylland ikke indstillet på at garantere de to læger en mindsteløn, indtil de med et blankt ydernummer havde skabt en ny patientkreds i Suldrup.

Det på trods af at byen er den femte største i Rebild Kommune.

Ønsket om en tidsbegrænset periode med garanti for en mindsteløn fra de to interesserede lægers side skulle ses i lyset af, at andre læger i lokalområdet i blandt andet Vesthimmerland overtog de patienter, som byens tidligere praktiserende og nu pensioneret læge efterlod ved sit ophør i efteråret 2008.

Nu lys forude efter 11 års kamp

Investorgruppen bag købet af den nedlagte Nordea bankfilial havde efter mange års forgæves kamp for en ny lægepraksis i Suldrup næsten opgivet håbet, og derfor videresolgte de i sommeren 2019 deres anparter i bygningen til bygmester René Thomasbjerg i Suldrup.

En kovending hos praksisplanudvalget i Region Nordjylland i efteråret 2020 betød, at der alligevel var skabt basis for etablering af en lægepraksis i Suldrup.

Baggrunden var et konkret ønske fra læge Camilla Kjær Amelung om at etablere en lægepraksis i netop Suldrup området.

Efter en nu overstået ombygning af den godt 180 kvadratmeter store nedlagte Nordea bankfilial efter Camilla Kjær Amelungs anvisninger er hun nu klar til at åbne lægehuset tirsdag 6. april.

På spørgsmålet om, hvorfor hun efter en uddannelse i 2020 som speciallæge i almen medicin nu som 33-årig har valgt at være praktiserende læge i Suldrup med kun en enkelt kombineret sekretær og sosu assistent ansat er svaret klart.

- Lige siden jeg var 12 år gammel har jeg haft en stor drøm om at blive praktiserende læge som voksen, og at valget er faldet på her i Suldrup skyldes, at jeg selv er opvokset her i lokalområdet, hvor mine forældre stadig bor og jeg selv nu også har bosat mig, forklarer hun.

Åbningsreception udskudt

Grundet corona situationen vil der ikke være nogen form for officiel åbningsreception i lægehuset i Suldrup i forbindelse med den fysiske åbning for konsultationer tirsdag 6. april.

- Det må foreløbigt vente til et senere tidspunkt, når forholdene ændrer sig, påpeger hun.

Allerede mandag 1. marts åbnede det nye lægehus op for patienttilgang, og interessen fra nye patienters side har ifølge Camilla Kjær Amelung været rigtig fin.

- Det kombineret med den lokale varme modtagelse og opbakning til min nye lægepraksis gør, at jeg er overbevist om, at der er basis for at drive den her i Suldrup, understreger hun.

Egen kunst på væggene

Ud over sin lægefaglige kunnen har Camilla Kjær Amelung efter eget udsagn også arvet kreative evner fra sin far og farfar.

Nogle af væggene i lægehuset er blevet udsmykket med Camilla Kjær Amelungs egne kreative kunstværker. Foto: Torben Hansen

- Så noget af min egen kunst har jeg nu benyttet til at udsmykke væggene i min nye lægepraksis i den nedlagte bankfilial her på Hjedsbækvej i Suldrup, bemærker hun.