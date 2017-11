I mål med lån til købmand i krise

Fredag eftermiddag fik hovedpersonen selv, købmand Hanne Degn, ved en lille seance overrakt en kæmpecheck på beløbet i overværelse af omkring 75 lokale borgere i alle aldre.

Det skete på bagsmækken af en stor lastbil parkeret foran købmandsbutikken, så alle fremmødte kunne se det.

Og der er kommet endnu mere end de 450.000 kr. ind i projektet via de netværksbaserede borgerlån, kunne repræsentanter for arbejdsgruppen bag redningsplanen afsløre.

Vognmand Lars Jensen kunne i sin velkomsttale fortælle, at 110 borgere står bag borgerlånene samt at 50 familier har etableret en konto i købmandsbutikken, så de ikke længere behøver at betale ved hvert indkøb og købmandens likviditet samtidigt er blevet forbedret.

- Pengene skal gå til Skat til at dække gammel gæld i skat og moms, som ellers er noget vi her i Himmerland ikke bryder os så meget om, bemærkede han muntert.

Inden han overlod ordet til købmand Hanne Degn, var der også stor ros til dagens anden hovedperson, Luca Lundgaard.

- Han har nemlig slået sin sparebøsse i stykker for at støtte købmanden her i Ravnkilde, som han siger han ikke vil undvære, oplyste Lars Jensen med en stolt Luca ved sin side.

Købmand Hanne Degn sammen med dagens anden hovedperson, otte-årige Luca Lundgaard, der har slagtet sin sparegris med omkring 1000 kroner og skænket pengene til købmanden, som han ikke vil undvære i byen.