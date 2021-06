Idrætsfolk på frivilligt have- og markarbejde: Overskud går til halprojekt

ØSTER HORNUM: Gennem flere år har en lokal arbejdsgruppe i Øster Hornum Idrætsforening arbejdet med konkrete planer om en udvidelse og opgradering af Øster Hornum Hallen.

Byggeprojektet er navngivet MeNaTeket og består grundlæggende af indretning af et multiaktivitetshus i den eksisterende hal sammen med en tilbygning på 2500 kvadratmeter.

Hallen i Øster Hornum står over for en markant udvidelse og ændring til et multiaktivitetshus, som allerde er navngivet MeNaTeket. Illustration: BasisPlusArkitekter

Projektet har et samlet budget på 30 millioner, og i bestræbelserne på at for at skaffe de nødvendige lokale økonomiske midler har idrætsforeningen her i forsommeren gået utraditionelle veje.

Såning af vilde blomsterstriber

Det er sket ved at en lille gruppe havekyndige frivillige i idrætsforeningen har tilbudt ejere af have- og markjord rundt i Øster Hornum og omegn at komme og forberede og udføre tilsåning af jordstriber med frø fra forskellige vilde blomster.

- Det utraditionelle projekt har været en stor succes, hvor der er blevet solgt 26 striber af cirka otte meters længde i haver i bymæssig bebyggelse og syv tilsvarende striber på markjord, forklarer Jens Hilligsøe som formand for idrætsforeningen i Øster Hornum.

Formand for Øster Hornum Idrætsforening Jens Hilligsøe til højre og frivillig Kristian Hesseldahl i gang med at samle fræser og mini traktor. Privatfoto

Det har sammenlagt givet et samlet overskud på godt 22.0000 kroner, der går ubeskåret til realiseringen af halprojektet MeNaTeket. For både blomsterfrø og maskintimer er sponsoreret af lokale kræfter.

- Jeg forventer at de første blomster vil springe ud i løbet af 14 dage og at der i jordstriberne derefter vil være forskellige blomster resten af sommeren, tilføjer han.

Lørdag 19. juni om formiddagen har bestyrelsen planlagt at stemme dørklokker rundt i Øster Hornum og omegn for at informere nærmere omkring halprojektet og selvfølgelig fortælle omkring de aktuelle økonomiske indsamlingsmuligheder, tilføjer han.

90 års jubilæum udskudt

I denne uge kan Øster Hornum Idrætsforening, ØHI, fejre 90 års jubilæum.

Det er ledelsen enige om skal fejres, men begivenheden skal først foregå til sensommeren, helt præcist søndag 12. september.

Her er alle interesserede inviteret til et brag af en fest fra klokken 10 til 13.

ØHI’s seks aktive udvalg vil på dagen stå klar med aktiviteter og oplevelser for både børn og voksne.

På dagen bliver det muligt at høre om det kommende halbyggeri, MeNaTeket, og spørge nærmere ind til projektet hos en af de udnævnte MeNaTeket-ambassadører.