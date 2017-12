BÆLUM: Klokken 9.15 onsdag brød en ukendt gerningsmand hoveddøren op til en ejendom på Vestertoften i Bælum, men da han opdagede, at to børn i huset var hjemme, tog han flugten, oplyser Nordjyllands Politi.

Manden beskrives til at være 20-25 år, spinkel, lys i huden, iført et tørklæde over underansigtet og en hue.