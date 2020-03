Induflex klar til nordjysk Tag Fat-finale

REBILD:Det bliver Støvring-virksomheden Induflex, der i maj skal forsvare Rebild Kommunes farver i årets nordjyske Tag Fat-finale.

Det ligger fast, efter at en udvælgelseskomité bestående af fagpersoner inden for cirkulær økonomi og forretningsudvikling har kigget nærmere på årets lokale kandidatfelt - og besluttet sig for at pege på Induflex som årets lokale Tag Fat-vinder.

- Induflex har meget stor fokus på genanvendelse og cirkularitet og forsøger aktivt at inspirere deres egne kunder til at lade produkterne recirkulere i et grønt kredsløb.

- På den måde er Induflex med til at drive markedet og sætte scenen omkring et produkt, som med stor fordel kan genanvendes og ressourceoptimeres, og vi sender derfor trygt Induflex videre til finalen i Tag Fat-konkurrencen, forklarer borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, som sammen med erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg, Business Rebild, var med til at udpege Induflex som Rebild Kommunes repræsentant i finalen, der afvikles 14. maj hos den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt i Aalborg.

Tag Fat-konkurrencen er søsat af Erhvervshus Nordjylland - i år med bæredygtighed og cirkulær økonomi som det overordnede tema.

Og netop bæredygtighed har lige siden, firmaet blev etableret været et af Induflex’ varemærker.

Induflex er en 30 år gammel familievirksomhed med speciale i plast og plastbearbejdning.

Virksomheden arbejder bevidst med ressourceoptimering og innovation, bl. a. i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og Business Rebild.

Samarbejdet har ført til udviklingen af et recirkulationssystem for akryl, og derudover har Induflex i flere år arbejdet med at optimere virksomhedens energiforbrug og genanvende plastdele overalt, hvor det er muligt.

Ligeledes er Induflex i tæt dialog med virksomhedens egne kunder om, hvordan de kan blive endnu bedre til at genanvende og recirkulere Induflex’ produkter.

- Vi håber, at vi med udgangspunkt i vores egne erfaringer i Induflex kan være med til at gøre cirkulær økonomi og bæredygtighed til en lidt større del af hverdagen rundt om i det nordjyske erhvervsliv.

- Og Tag Fat-konkurrencen giver os et rigtig fint udstillingsvindue, hvor vi kan vise, hvor langt vi er nået, og det er guld værd for os i forhold til den eksponering, vi får som virksomhed.

- Vi ser finalepladsen som en validering af det arbejde, vi allerede har gjort, men det er klart, at vi skal dyrke vores grønne profil endnu mere, for det er noget, vi forventer at vinde yderligere ordrer på i fremtiden, siger Suzette Andersen, der arbejder med design og genanvendelse i Induflex A/S.

I all er virksomheder fra ti nordjyske kommuner med i kampen om årets nordjyske Tag Fat-pris 2020.