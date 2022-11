Ingen livsforlængelse til dødsdømt skole

RAVNKILDE:Når skoleåret rinder ud til juni, er det slut med Ravnkilde Skole. Rebild Byråd viste ingen nåde over for landsbyens forældre, som plæderede for en udsættelse.

Flertallet i byrådet afviste på sit seneste møde en anmodning om først at lukke skolen i 2024. Så vil forældrene nemlig kunne nå at stifte en friskole.

Lukningen af Ravnkilde Skole blev bestemt af et snævert flertal fra Venstre og Det Konservative Folkeparti i forbindelse med budgetforhandlingen i oktober.

Anmodningen fra forældrene i Ravnkilde blev fremført på byrådsmødet af Socialdemokratiet og Den Sociale Fællesliste, som står uden for budgetaftalen.

Peter Hansen (S) opfordrede til at imødekomme forældrene i Ravnkilde.

- De er bragt i en uheldig situation, fordi skolen lukkes med så kort varsel, før det er muligt for forældrene at etablere en friskole. Ære og respekt for deres initiativ, som fortjener vores opbakning, lød det fra Peter Hansen.

Et byråd må ikke lukke en folkeskole med kun otte-ni måneders varsel, som det sker i Ravnkilde. Men man må godt lukke en skoleafdeling i det tempo.

Venstre og Det Konservative Folkeparti stod fast på deres beslutning i budgetaftalen.

- Vi har sympati for deres forsøg med en friskole. Men vi skal spare og kan og vil ikke åbne budgetforhandlingen igen, sagde Anna Oosterhof (V).

Forældrene i Ravnkilde kunne ikke nå fristen for at anmelde en friskole til Undervisningsministeriet, så den kan åbne i forlængelse af, at folkeskolen lukker. Og når først eleverne er begyndt i andre skoler i 2023, kan det blive svært at få dem hjem til en ny friskole i Ravnkilde i 2024.

Thøger Elmelund Kristensen fra Socialdemokratiet mener, byrådet har begået løftebrud.

- Da vi i sin tid ændrede skolestruktur og gjorde nogle små skoler til afdelinger, var der nogle, der lugtede lunten. De forudså, at det ville give politikerne adgang til at lukke deres skoler som en tyv om natten, før de ville kunne nå at danne en friskole. Dengang forsikrede flere sider i byrådet, at skoleafdelinger ikke ville blive dårligere stillet end andre skoler i tilfælde af lukning. Det er nu blevet til virkelighed, og jeg kan godt forstå, hvis folk i Ravnkilde har mistet tilliden til politikerne, sagde Thøger Elmelund Kristensen.