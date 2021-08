Iværksætter ladet op til succes

For godt et år siden valgte René Sørensen at sige sit job op som tekniker i en virksomhed, der solgte kabinescootere.

Tidligere havde han været traditionel automekaniker, men han følte, at tiden var inde til at prøve noget nyt – godt hjulpet på vej af, at kroppen efter mange år med værkstedsarbejde var begyndt at byde ind med diverse skavanker.

- Efter jeg sagde mit job op, ringede jeg til det lokale jobcenter for at høre, om de kunne hjælpe med at finde et nyt job. Men det lykkedes ikke at finde det rigtige, og så fik jeg idéen til at starte min egen virksomhed, der skulle producere lithiumbatterier til kabinescootere, el-scoterer og elcykler.

- Det var en branche, hvor jeg havde en del erfaring og virkelig kunne se et behov, fortæller René Sørensen, der helt formelt startede RS Batterier 1. januar i år.

René Sørensen har selv investeret i et par kabine-scootere. Foto: Jesper Bøss

Store fordele

Stort set alle el- og kabinescootere produceres i Kina, og de fleste kommer som standard med blybatterier. Simpelthen fordi det er det billigste, og dermed holder den samlede pris nede.

- Det er en stor fordel at udskifte blybatterier til lithiumbatterier. De har både længere driftstider og levetid, og så kan man reducere vægten på køretøjet betydeligt ved at skifte batteri. Samtidig kan et lithiumbatteri tages med og oplades, hvilket er en kæmpe fordel eksempelvis for dem, der bor i en lejlighed. De kan tage batteriet med op i lejligheden og lade det op.

René Sørensen kan – til en vis grænse – producere nøjagtig den størrelse lithiumbatteri, som kunden ønsker. Det er faktisk kun pladsen i det enkelte køretøj, der sætter grænsen.

- Jeg har en bred pallette af kunder. Der er mange private, der kigger forbi for at købe et enkelt batteri, der er en del forhandlere, og så har jeg for nylig lavet en aftale med en af landets største importører af blandt andet scootere.

- Da jeg startede, havde jeg en ambitiøs målsætning om, at jeg skulle omsætte for halvanden millioner kroner det første år, men her godt halvvejs i mit første år har jeg allerede passeret to millioner kroner i omsætning, så det er virkelig gået over al forventning, fortæller René Sørensen, der driver virksomheden fra et værksted i en tilbygning på sin og fruens nedlagte landbrugsejendom lidt udenfor Rørbæk tæt ved Hobro.

RS Batteri har hjemme på et værksted på et nedlagt landbrug lige udenfor Rørbæk. Foto: Jesper Bøss

Fokus på sikkerhed

At fremstille og reparere lithiumbatterier kræver stor ekspertise. Man skal vide, hvad man laver, ellers kan det gå grueligt galt. Er batterierne lavet forkert, kan de simpelthen eksplodere eller gå i brand. Derfor har René Sørensen også megen fokus på sikkerhed, kvalitetskontrol og test.

- Det betyder også, at jeg foreløbigt er mest tryg ved bare at være mig selv, og i stedet for at investere i arbejdskraft så optimerer jeg løbende min maskinpark, så produktionen kan blive endnu mere effektiv. Sikkerhedsmæssigt tester jeg alle batterier tre gange, inden de kommer ud til kunden. Kunden får også et dokument med testresultatet.

- På lidt længere sigt kunne jeg godt tænke mig at ansætte medarbejdere og udvikle virksomheden. Der er jo også batteriproduktion til områder som vindmøller, solceller og selvfølgelig elbiler, som man kan kaste sig over, fortæller René Sørensen, der siden han startede som selvstændig har haft en arbejdsuge på gennemsnitlig 60-70 timer.

- Det er hårdt arbejde, men også spændende, og så er det meget motiverende, når man ret hurtigt har fået både små og store kunder fra hele landet og generelt en flot respons på mit arbejde, fortæller René, der forleden tog turen i en kabinescooter fra Rørbæk til København.

En tur på 370 kilometer på én opladning… På et hjemmebygget batteri, naturligvis…