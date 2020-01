Ja til at grave sand og grus i skov

NORDJYLLAND:Enhedslisten og SF stemte imod, men resten af regionsrådets medlemmer vedtog tirsdag, at der i Siem skov i Rebild Kommune kan udgraves op til 350.000 kubikmeter sand, grus og sten årligt på et tre hektar stort areal.

Et udkast til en tilladelse sendes nu i høring. Og kommer der her ikke nye indvendinger, får firmaet NCC Industry A/S et endeligt ja til at grave.

Sagen har lokalt, blandt andet i Terndrup Vandværk, udløst frygt for, at grundvandet kunne lide skade. Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Formanden for regionsrådets klima- og miljø-udvalg, Mads Thomsen (V), sagde på tirsdagens regionsrådsmøde, at man i udkastet til tilladelse sikrer sig, at grundvandet i området holdes under observation.

Desuden fremgår det, at, når gravningen er slut, skal arealet omdannes til natur, sø og skov, uden at der bruges gødning og sprøjtemidler, fremhævede han.

Firmaet har i forvejen tilladelse til at grave i området, og det var for både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en del af begrundelsen for at sige ja til den aktuelle ansøgning.

- I den socialdemokratiske gruppe har vi den holdning, at når man er begyndt at grave, kan man lige så gøre gravningen færdig, sagde Jørgen Rørbæk Henriksen (S).

Susanne Flydtkjær (EL) var dog ikke overbevist om, at der var taget tilstrækkelige hensyn til grundvandet, og dette hensyn vejede for hendes parti tungest.

- Vi skal ikke hive ting op af jorden, bare fordi vi kan, sagde hun.