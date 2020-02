Jeppe Ugilt bejler til borgmesterposten for Venstre i Rebild

REBILD:Byrådsmedlem Jeppe Ugilt køres nu i stilling som borgmesterkandidat.

Venstre i Rebild Kommune har opstillingsmøde om valget af borgmesterkandidat til april, men allerede nu tegner der sig et billede af, hvem der kan ende med at stå øverst på stemmesedlen til kommunalvalget i 2021.

Venstres kommuneforening i Rebild, der repræsenterer alle fire lokalforeninger, kan efter et halvt års forarbejde nu offentliggøre deres indstilling til opstillingsmødet.

Den nuværende gruppeformand og partiets største stemmesluger ved seneste kommunalvalg, Jeppe Ugilt, har sagt ja til at stille sig i front for partiet i kampen om at komme til at sidde for bordenden efter næste valg.

Selv om pilen siden sidste valg i manges øjne har peget på Jeppe Ugilt, så har det ikke været nogen let proces at komme hertil.

- Jeppe har brugt lang tid på at overveje, om han kunne få tingene til at nå sammen i forhold til egne virksomheder kombineret med at være borgmesterkandidat og senere hen forhåbentlig borgmester. Derfor har han heller ikke bare sagt ja ved første forespørgsel, udtaler formand for Venstres kommuneforening i Rebild, Gert Sørensen.

- Vi var derfor meget glade, da han i begyndelsen af det nye år meddelte os, at han efter grundige overvejelser nu stillede sig til rådighed som borgmesterkandidat. Efterfølgende har vi haft en række forskellige forberedende møder, og i Kommuneforeningen er vi ikke i tvivl om, at vi nu står med en rigtig stærk kandidat til opstillingsmødet til april, tilføjer Gert Sørensen.

Lange overvejelser bag valg

Selv siger Jeppe Ugilt om sit kandidatur:

- Det er ingen hemmelighed, at jeg har haft store overvejelser inden denne beslutning, og jeg har derfor også haft mange samtaler med relevante personer både privat og politisk. Jeg er kommet til at brænde rigtig meget for det lokalpolitiske, men samtidig har jeg en spændende og alsidig virksomhed, som jeg også er motiveret for at udvikle yderligere.

- Allervigtigst er min familie, og derfor har det også været af afgørende betydning, at jeg har deres opbakning til den plan, der muliggør begge dele.

- Jeg er glad for, at jeg nu har truffet en beslutning, og jeg kan mærke, at det er den rigtige. Nu håber jeg, at Venstres medlemmer i Rebild Kommune vil bakke mig op på opstillingsmødet i april - det er første mål. Næste mål er så, sammen med vores stærke byrådsgruppe og hele organisationen bag, at få skabt et godt valgresultatet, så vi kan komme for bordenden fra 1. januar 2022.

Opstillingsmødet med valg af borgmesterkandidat for Venstre afholdes den 27. april 2020.