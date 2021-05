Jeppe Ugilt dropper at blive Rebilds nye Venstre borgmester

REBILD:I begyndelsen af marts måned meddelte byrådsmedlem Jeppe Ugilt på et opslag på Facebook, at han trak stikket som medlem af byrådet for en periode, og at årsagen er en voksende arbejdspukkel i kombination af egen virksomhed og politisk arbejde og privat det sidste halve års tid.

Han blev bevilget den ansøgte orlov på det efterfølgende byrådsmøde 25. marts.

Siden har der herske ten vis været spænding og uvished om han droppede titlen som borgmesterkandidat for sit parti Venstre samt hvornår han ville genindtræde i byrådet efter sin orlov samt om han genopstiller til kommunalvalget til november.

I et nyt aktuelt opslag på Facebook giver Jeppe Ugilt nu svar på alle tre spørgsmål, nemlig at han dropper sit kandidatur som borgmesterkandidat, at han genindtræder i byrådet efter sommerferien til august samt at han genopstiller til kommunalvalget 16. november.

Over for Nordjyske oplyser Jeppe Ugilt, at det har været en utrolig svær og langvarig beslutning at træffe for ham.

- For jeg ville frygtelig gerne være Venstres borgmesterkandidat, men jeg har jo også været nødt til at tænke på mig selv og min egen situation, erkender han.

Opgave for kommuneforening

Jeppe Ugilt blev allerede for to år siden ved et opstillingsmøde uden modkandidater valgt som spidskandidat for Venstre i Rebild Kommune.

Som formand for Venstres kommuneforening i Rebild, der repræsenterer alle fire lokalforeninger, oplyser Gert Sørensen, at den aktuelle udmelding på Facebook kommer som en overraskelse.

- Det bliver dog ikke tale om et nyt opstillingsmøde for at finde en ny kandidat, i stedet har vi i Venstre udarbejdet et regelsæt, der nu overlader det til kommuneforeningens bestyrelse at finde frem til en ny borgmesterkandidat. Strategien for denne proces er allerede igangsat onsdag efter Jeppe Ugils udmelding, forklarer Gert Sørensen.

Helt usædvanlig situation

Han har selv været aktiv i lokalpolitik for Venstre i rigtig mange år og har efter eget udsagn aldrig tidligere oplevet en borgmesterkandidat har trukket sig.

- Så der er tale om at Venstre nu står i en usædvanlig situation, hvor vi i kommuneforeningen nu skal ud at sondere terrænet for mulige kandidater og have en drøftelse med dem om deres interesse for at opstille som spidskandidater for Venstre, påpeger han.

På nuværende tidspunkt er flere af Venstres fire lokalforeninger allerede i gang med at holde opstillingsmøder for at finde mulige kandidater til kommunalvalget 16. november.