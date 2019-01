Kåret som årets bedste: Gymnastikafdeling med til DR gallashow

ØSTER HORNUM: Lørdag aften blænder DR op for gallashowet Sport 2018, der igen i år foregår i Jyske Bank Boxen i Herning.

Men allerede om eftermiddagen vil gymnastikafdelingen i Øster Hornum IF være repræsenteret i Boxen, når formand Rikke Pedersen skal fortælle om baggrunden for, at gymnastikafdelingen i den lille idrætsforening sidst i oktober blandt fire nominerede blev kåret som Årets Forening 2018 ved en officiel prisoverrækkelse i Idrættens hus i Brøndby.

- Øster Hornum IF har fået fem adgangsbilletter til gallashowet i Boxen om aftenen. Om eftermiddagen skal jeg selv sammen med en repræsentant for fitnessafdelingen i idrætsforeningen i skikkelse af formanden for hallens bestyrelse Birgitte Bak-Sørensen komme med et indlæg på 10 til 12 minutter hver især om vores tætte samarbejde med GymDanmark. Det drejer sig blandt om, at vi har haft vores trænere på tre forskellige kursusforløb arrangeret af GymDanmark, fortæller Rikke Pedersen.

Direkte adspurgt benægter hun at være nervøs, når hun skal fremføre sit indlæg over for en forsamling på 70 foreningsrepræsentanter specielt inviteret af GymDanmark, der skal høre om det positive samarbejde med Øster Hornum.

- Nej slet ikke, for det drejer sig jo om noget, jeg selv rigtig godt kan lide, så kan det jo heller ikke gå helt galt, bemærker hun nøgternt med et grin.

Ud over hende selv deltager gymnastiktræner i Øster Hornum IF Jacob Thure Hedegaard Sørensen og hustru samt halbestyrelsesformand Birgitte Bak-Sørsensen og ægtefælle i DR’s gallashow i Herning alle som repræsentanter for Øster Hornum IF.