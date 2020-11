Kælkebakke et kæmpe hit: Skal styrke børnehavebørns motorik i det fri

Straks efter at den kunstige kælkebakke med nogle pløkker var monteret på legepladsen, stod børnehavebørnene pænt i kø for at prøve den, mens leverandør Palle Krabbe fra Fyn på sidelinjen sang Kælkesangen for dem og de selv sang med på omkvædet. Foto: Claus Søndberg