Kærester med ben på begge sider af Atlanten

Kæresteparret Frederik og Suhya kommer gående ned ad stien i retning af ”gryden”, hvor Rebildfestens hovedscene står placeret.

Da de smilende bremser op og giver sig i kast med at fortælle om, hvorfor de er kommet, viser det sig, at de begge har en fortid i det store land mod vest.

- Vi har begge mennesker, vi holder af, i både Danmark og USA. Af hver vores grund, siger de.

Et barn er født

Den i dag 23-årige Suhya Bolivard kom til Danmark i 2009. Inden da havde hun boet i den amerikanske by South Orange i delstaten New Jersey, sammen med sin danske mor fra Klim i Nordjylland og far fra Haiti.

Selvom hun voksede op i USA, var Danmark aldrig langt væk.

- Vi fik de danske normer og værdier med hjemmefra, siger hun.

De mange flag langs stien repræsenterer de forskellige amerikanske delstater. Asbjørn Mogstad

Den nordjyske mor talte dansk til dem, fra de var små. Og både hende og hendes lillebror lærte at fejre både fastelavn og jul på dansk manér.

- Jeg lærte at synge ”Et barn er født i Bethlehem” fra jeg var otte år gammel, siger hun.

Op til Alaska

Suyhas kæreste, 25-årige Frederik Bjergen, har sin helt egen historie, hvad angår den tætte relation til det store land i vest.

-Jeg var udvekslingsstudent i Alaska. Med Rotary, siger han.

Frederik tager jakken af og viser dagens symbolske påklædning: en trøje med et stort motiv af en amerikansk "great eagle." Asbjørn Mogstad

Her ligger den nærliggende tanke, om de mon mødte hinanden i USA eller Danmark?

- Vi mødte hinanden her. På Tinder - haha! Siger de.

Lad os nu se

Suyha var på daværende tidspunkt lige kommet hjem til Danmark efter at have været au pair i en dansk-amerikansk familie bosat i New York.

Et andet møde med relation til dagens tema, var Frederiks første møde med den amerikanske tradition for at fejre uafhængighedsdagen 4th of july. Denne storslået fejring fik han allerede at opleve dengang, hvor han boede hos en amerikanske familie og deltog i deres traditioner.

Derfor blev han interesseret, da han fandt ud af, at Rebildfesten havde netop 4th of july som udgangspunkt.

- Jeg har altid vandret meget her i bakkerne og bemærkede tidligt alle reklamerne for festen - "nu var det på tide at se, hvad den kunne”, siger han.

Første Rebildfest

Suyha var ikke svær at overtale, da Frederik foreslog, om de ikke skulle tage en tur ned i Gryden for at se, hvordan sådan en ”4th of july”-fejring mon ville tage sig ud under danske himmelstrøg.

Parret havde dog ikke nærlæst programmet.

- Det var ikke dét, der var den væsentligste motivation for os, siger de.

Parret bevæger sig ned mod bakkerne for at finde et sted med udsigt til dagens program, herunder Sæbygarden, den amerikanske ambassadør, en chefredaktør fra New York Times og sangerinden Oh Land. Asbjørn Mogstad

Nej, motivation lå i, at de synes, fejringen af det særlige bånd mellem USA og Danmark er vigtigt.

- Både fordi USA er én af vores vigtigste politiske allierede. Men i lige så høj grad fordi mange på begge sider af Atlanten har nogle de holder af. Venner. Familie. Eller, som i vores tilfælde: Begge dele, siger Frederik.

Derfor tøver Suhya heller ikke med at anbefale Rebildfesten allerede nu, inden programmet skydes i gang om få minutter.

- Jeg vil helt klart anbefale det. Og jeg synes egentlig ikke, man behøver et særligt forhold til USA for at dukke op: Mon ikke man kan lære noget alligevel? Spørger hun – retorisk.

Rebild festen 2023

