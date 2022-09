Kamp betaler sig: Skørping Bibliotek bevares

SKØRPING:- Vi har besluttet, at Skørping Bibliotek ikke skal lukkes.

Sådan lyder det fra Lene Aalestrup (K), der er formand for kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i Rebild Kommune.

Den seneste uge har hele byen samlet underskrifter og skrevet hundredvis af høringssvar til kommunen i kampen for at bevare deres elskede bibliotek, der var forslået en nedlægning af fra 2023. Men nu kan borgerne i Skørping ånde lettet op.

Til et seks timers langt møde torsdag eftermiddag tog et enigt udvalg nemlig beslutningen om, at Skørping Bibliotek skal bevares.

- Hvis ikke Skørping skulle have et bibliotek, hvem så?

- Forvaltningen har blot levet op til deres opgave med at finde frem til alle sandsynlige besparelser på området, men vi har stor respekt for vores kulturby, som Skørping er, og derfor kan vi ikke på nogen måde kan gå ind for en lukning, siger Lene Aalestrup.

Hun fortæller, at hun personligt ikke har været i tvivl på noget tidspunkt, men at den store protest fra byens side også har gjort indtryk i hele udvalget.

- De mange høringssvar og underskrifter har selvfølgelig understreget vigtigheden af biblioteket over for udvalget og gjort beslutningen endnu nemmere at tage, siger Lene Aalestrup.

Lene Aalestrup (K), formand for kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i Rebild Kommune. Arkivfoto: Lars Pauli

Hvor skal der så spares?

Men hvilket bibliotek skal så nedlægges, kunne man fristes til at spørge. For pengene skal vel findes et eller andet sted?

Lene Aalestrup fortæller, at man på udvalgsmødet blev enige om at bevare alle fire biblioteksfilialer, der ligger i henholdsvis Støvring, Skørping, Terndrup og Nørager.

- Vi har sagt, at vi ikke vil lukke nogle biblioteker, men vi vil gerne se nærmere på, hvordan vi kan finde en besparelse ved at kigge overordnet på alle bibliotekerne i forhold til åbningstider, bemanding, og hvad der ellers kan skabe besparelser, siger hun.

Udvalget har derfor bedt forvaltningen om at belyse andre besparelser, der ikke indebærer eventuelle lukninger, som vil blive taget til op til overvejelse i den videre proces omkring budgetforhandleringerne.