Kartofler på vejbanen drillede motorvejstrafikanter

HAVERSLEV:Hvis ikke der er vand på vejbanen, der driller trafikken, så er der ... kartofler. Det var i hvert fald tilfældet mandag eftermiddag omkring klokken 15.45, hvor en lastvogn havde tabt en del af de brune rodfrugter på motorvejen.

- Vi sendte en færdselspatrulje derud, og betjentene kunne konstatere, at over en strækning på 300 meter, der lå der kartofler, siger vagtchef Per Jørgensen.

Det skete i nordgående retning på E45 mellem afkørslen ved Haverslev og Støvring S, men heldigvis skete der ikke nogen uheld på grund af kartoflerne.

- Folk kørte forsigtigt, og skiltevognen kom til stedet, så vi fik fejet alle kartoflerne op, siger Per Jørgensen.