Kendisduo indviede padel tennisbane

Der var fint besøg, da Volstrup Golfcenter mandag indviede sin nyanlagte udendørs padel tennisbane.

Banen, der har kostet 350.000 kr. at etablere, blev nemlig indviet med en showkamp, hvor lokale Tom Kristensen, tidligere racerkører med ni Le Mans-titler på cv’et, og Stig Tøfting, tidligere landsholdsspiller i fodbold og nuværende fodboldkommentator, havde udfordret de to lokale padel tennisspillere; Henrik Pedersen og Thomas Jakobsen.

Det kom der intens dyst ud af, hvor man tydeligt kunne fornemme, at ingen ville tabe – men alligevel med plads til både grin og smil.

De fire spillere knoklede i den lune efterårssol, mens bygherre Jeppe Ugilt Hansen, Volstrup Golfcenter, grillede pølser til de omtrent 50-100 tilskuere, der havde taget imod invitationen om at kigge forbi for at se kendisserne i aktion på den nye bane.

Padel tennis er en relativ ny og trendy sport, der bedst kan beskrives som en blanding af 80 pct. tennis og 20 pct. squash. Banen er lidt mindre end en tennisbane og er omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet.

Volstrup Golfcenter har på sigt planer om også at bygge en indendørs padel tennisbane. Men mandag var det foreløbig den nye flotte udendørsbane, der blev indviet.