Kendt bageri endelig åbent igen: - Havde ikke troet, vi kunne glæde os så meget til at bage

NØRAGER:Klokken ved døren ringer mandag morgen igen lystigt i Nørager Bageri - og smilet er tilbage i stemmen hos bager Helle Rask og hendes mand og medbagermester, Peter Rask.

- Det er så skønt, det er helt sikkert. Peter sagde i går, at han ikke havde troet, vi nogensinde skulle glæde sig så meget til at bage igen. Han vidste slet ikke, hvad han skulle gøre ved sig selv, fortæller Helle Rask.

Hun og Peter kunne i går, søndag, endelig indtage bageriet i Nørager igen efter over en uge med både at bekæmpe to rotter, der var rykket ind under en trappe, og derefter grundig desinficering og rengøring.

- Det var jo en situation, hvor vi ikke anede, hvornår vi var købt eller solgt. Den første rotte fik vi hurtigt fanget, men den anden tog lidt længere tid. Dagene er gået med at tale i telefon med både Fødevarestyrelsen og kommunen og forsøge at finde nogle løsninger. Og så har det virkelig været et arbejde at få alt i bageriet og butikken gjort rent. Alle bageforme og plader og alt er blevet vasket og vasket og vasket, fortæller Helle Rask.

Rundstykkerne igen er klar på hylderne i Nørager Bageri - men der går et par dage, før der igen er fuldt sortiment efter godt en uges nedlukning. Foto: Bo Lehm

- Man opdager lige pludselig, præcis hvor mange ting man faktisk har i sådan et bageri, tilføjer hun.

- Gjorde ikke presset mindre

Det var en elektriker, der fredag i forrige uge opdagede spor efter rotter, og det fik Helle og Peter Rask til prompte at lukke bageriet og kontakte myndighederne.

Siden da har de dagligt været i kontakt med Fødevarestyrelsen for at fortælle, hvordan rottebekæmpelsen skred frem - og det var med et stort lettelsens suk, at de onsdag kunne meddele, at den sidste rotte var fanget.

Især fordi Nørager Bageri i forvejen er hårdt spændt for efter seneste års udfordringer med både corona-nedlukninger, energikrise og ekstreme prisstigninger på råvarer.

- Lad os bare sige, at presset ikke blev mindre med det her. Vi måtte jo ned og ligge på knæ hos banken for at få hjælp til at komme igennem den her uge. Men velviljen har ikke været for stor hos banken, og det er stressende, siger Helle Rask.

- Vi er ikke uden for farezonen endnu, tilføjer hun.

Heldigvis oplever bageriet stadig stor opbakning i byen.

- Folk har været så søde, så søde. Både de kommentarer, vi har fået på Facebook og ude i byen har været så søde. Og der er også god gang i butikken her til morgen, siger Helle Rask.

Nørager Bageri kæmper ligesom mange andre bagerier med økonomien efter nogle hårde år - og fundet af rotter i forrige uge gjorde ikke presset mindre på bagerparrets skuldre, fortæller Helle Rask. Arkivfoto

Både mandag og de kommende dage skal kunderne dog indstille sig på, at der ikke er det sædvanlige, store udvalg på hylderne. Men det kommer, forsikrer Helle Rask.

- Giv os lige et par dage, så er vi nok ved at være der. Men vi har jo været nødt til at starte alting i bageriet helt forfra, og ingenting ligger, hvor det plejer at gøre. Så det er et værre cirkus lige nu, men det løser sig, siger hun med et smil.