Kig Ind-leder bag Stafet For Livet i Nørager by

NØRAGER:Nørager by var forleden ramme for en ministafet med knap 100 aktive deltagere i alle aldre, lige fra børnefamilier til ældre borgere og gruppe af ansatte på byens friplejehjem.

Bag det usædvanlige initiativ til en lokal udgave af Stafet For Livet til fordel for Kræftens Bekæmpelse stod Torben Thulstrup som daglig leder af kultur- og medborgerhuset Kig Ind siden årsskiftet.

Arrangementet blev indledt klokken 9 om morgenen foran Sundhedshuset i Jernbanegade, hvor deltagerne i et opstillet telt blev budt på gratis rundstykker og kaffe inden stafetten løb af stablen klokken 10.

Byens bager havde sponsoreret rundstykker til morgenkaffen i det opstillede telt foran Sundhedshuset, og efter løbet var den lokale dagligvarebutik Spar sponsor for kaffe og kage. Privatfoto

- Efter et par mere eller mindre bevingede ord fra undertegnede gik fighterrunden i gang. Første runde foregik som en hyldest til fighterne, som kæmper eller har kæmpet mod den skrækkelige sygdom. Her gik de forrest og alle andre fulgte trop. Efter klapsalver var stafetten i gang og man kunne så tilbagelægge så mange runder, som man orkede på den 725 m lange rute gennem midtbyen, forklarer Torben Thulstrup.

På løbsdagen skiftede vejret en del, hvilket gav enkelte ophold i stafetten, men det stoppede ikke folk fra at kæmpe for sagen.

Med 10 frivillige, 9 fightere og 87 deltager for ikke at nævne de 30 sponsorer og samarbejdspartnere var der gang i fødderne.

Dagen bød på 855 runder blandt alle - omregnet gav det cirka 620 km eller 6 km per person samt støtte i stor stil og højt humør.

- Vi blev noget overrasket over, hvor hurtigt vores sponsorgaver blev ryddet. Men det tjente jo et formål, nemlig at støtte den gode sag ved at samle ind til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte, tilføjer Torben Thulstrup.

Alle alderstrin var repræsenteret under arrangementet. Privatfoto

På nuværende tidspunkt kender han ikke det eksakte indsamlede beløb endnu, da der stadig mangler en opgørelse fra salg og den sidste samarbejdspartner.

Men i skrivende stund er der optalt et indsamlet beløb på 25.632 kr. og håbet er at ramme 30.000 kr.

Samtidigt er Torben Thulstrup særdeles tilfreds med indsatsen til ministafetten fra borgerne i Nørager.