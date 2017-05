Kiwi: Skiltemysterium er opklaret

STØVRING: Dagligvarekoncernen Dagrofa er nu klar til at løfte sløret for baggrunden for at de onsdag i sidste uge hængte et opslag op i Kiwi butikken i Grangårdscentret i Støvring med en meddelelse om, at der vil åbne en ny dagligvarebutik i de lukkede lokaler.

Ifølge Dagrofas kommunikationsafdeling er tilsvarende opslag placeret i de andre nu lukkede Kiwi butikker, hvor en eller flere andre butikskæder har afgivet bud på overtagelse af lejemål.

Hvilke butikskæder det præcist drejer sig om de enkelte steder inklusiv i Grangårdscentret i Støvring, vil kommunikationsafdelingen ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Dog oplyses det fra Dagrofa, at der i øjeblikket forhandles på højtryk, men ikke hvornår dagligvarekoncernen er klar til at melde konkret ud om de nye dagligvarebutikker.

NORDJYSKE har været i kontakt med en pressemedarbejder i butikskæden Rema 1000.

Her bekræftes det, at de er en af de kæder, der i øjeblikket er i forhandling med Dagrofa om overtagelse af nogle af de mange lukkede Kiwi-butikker.

Rema 1000 forventer at kunne melde noget mere konkret ud i løbet af næste uge.

Netto nævnes også som en af de butikskæder, der har interesse i nogle af de nu lukkede Kiwi-butikker.