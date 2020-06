Ukendte mænd filmede badende ved sø

MADUM:Præcis hvad meningen var, vides ikke. Men en filmende mand vakte tirsdag så meget opsigt blandt badegæster ved Madum Sø, at han blev meldt til politiet.

Episoden fandt sted ved skovsøen sydøst for Skørping ved 16.45-tiden.

Først stod manden uforstyrret og filmede løs, mens en anden mand stod ved siden af ham.

Men da der begyndte at opstå en vis uro over, at de stod der og tilsyneladende ikke havde andet at gøre ved bredden end at filme sparsomt klædte badegæster, fjernede mændene sig før nogen kunne tale med dem.

De to filmende mænd beskrives begge som godt 175 centimeter høje og iført mørkt tøj. Mere præcist blev deres udseende tilsyneladende ikke noteret.

Skulle nogen have en bedre beskrivelse af mændene eller deres hensigter, er de velkomne til at henvende sig til politiet med oplysningerne på telefon 114.