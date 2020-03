Klima Rebild er sat på standby: Kan stadig ske i 2020

STØVRING:Egentlig skulle man være i fuld gang med at gøre klar til Klima Rebild lige nu, men som så meget andet er klimaugerne nu i venteposition.

Med undtagelse af et par arrangementer sidst i april, der fortsat ser tiden an, så er alle indslag blevet aflyst, men det betyder ifølge tovholder Mette Kann-Christiansen ikke, at Klima Rebild helt bliver annulleret i 2020.

- Det er blevet foreslået, at vi udskyder til efter sommer. Så nu skal vi om muligt mødes i slutningen af april, hvor vi i stedet for at evaluere skal gøre status for, hvad der skal ske med Klima Rebild 2020, siger hun.

De ønsker i styregruppen ikke selv at træffe den beslutning, for de vil gerne høre, hvad de involverede parter tænker.

Har endnu ikke det fulde overblik

Ligesom det er endnu er uvist, hvad der skal ske med Klima Rebild for i år, ved man heller ikke helt, hvad det har af økonomisk betydning. Så langt er de endnu ikke nået.

- De forskellige arrangører har fået tildelt nogle penge, som selvfølgelig stadig kan komme i spil, men vi har brugt en masse krudt og penge på at strikke et rigtig godt program sammen, siger Mette Kann-Christiansen, som til daglig er geograf i Center for Natur og Miljø i Rebild Kommune og tilføjer:

- Det er klart, at der går lidt penge til.

Særligt er hun ked af, at de mange frivillige, der har lagt utallige timer i projekter, skal føle, at de har spildt tiden.

- Vi er meget taknemmelige for de timer, som både frivillige og organisationer har lagt i det, og vi håber, at de er klar er på at hjælpe igen, såfremt det bliver flyttet til efteråret, siger Mette Kann-Christiansen.

Ikke spildt arbejde

Selvom Klima Rebild 2020 risikerer at blive aflyst, så har det ifølge tovholderen på ingen måde været spildt det hele.

- Foruden det meget flotte program, som vi har fået en masse ros for, så har der været stor fokus på arrangementet, og vi har fået en masse god omtale, så det er meget positivt, siger hun.

For Mette Kann-Christiansen mener, at man er nødt til at vurdere projektet med det i baghovedet, at de ikke har været herre over situationen på grund af coronavirus, som har ramt hele landet.

- Til det sted, vi nåede i processen, havde vi et rigtig godt resultat, siger hun.

Skulle det gå sådan, at Klima Rebild alligevel må aflyses helt, så er det ikke et farvel, men et på gensyn.

- Det er kun Klima Rebild 2020, der er på spil. Jeg forventer helt klart, at det kommer igen i 2021. Andet har ikke været på tale, siger Mette Kann-Christiansen.