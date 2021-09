Trist besked: Villa under opførelse i flammer - nu er det helt forfra

BOLDRUP:En villa under opførelse på Museumsvej i Boldrup nær Nørager står ikke til at redde efter en brand i eftermiddagstimerne onsdag.

Nu må ejerne indstille sig på, at det kommer til at trække ud med at tage deres drømmebolig i bru.,

- Der er tale om et råhus, som ingen heldigvis er flyttet ind i. Alle skillevægge og trækonstruktioner var på plads. Nu er det helt forfra med hele huset. Der er intet, der kan genbruges, fastslår indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden opstod i forbindelse med to tagdækkeres arbejdede med ild på husets tag.

Kl. 15.13 blev der slået alarm. I første omgang rykkede brandfolk fra Aalestrup ud til ejendommen, men allerede ved deres ankomst blev de mødt af en kvælende sort røgfane. Da havde branden så godt fat, at der hastigt blev rekvireret flere brandfolk fra Hobro.

Der er kaldt en extra tankvogn samt lift fra Hobro.

Bygningen er under opførelse,

Opdateres.. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) September 29, 2021

Men selv ikke det var nok til at redde huset, og derfor satte brandvæsnet alle kræfter ind på at redde nogle andre renoverede bygninger på adressen. Det lykkedes.

Nu venter der et juridisk efterspil.

-Der bliver selvfølgelig en brandundersøgelse, og så ender det formentlig med en bøde for overtrædelse af beredskabsloven til enten de to tagdækkere eller det firma, de arbejder for, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Ingen kom til skade ved branden.