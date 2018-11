Kvinde kørte 7,2 kilo hash fra Spanien til Skørping

HIMMERLAND: En 24-årig kvinde er fredag blevet idømt fire måneders betinget fængsel for at have været med til at smugle 7,2 kilo hash fra Spanien til Himmerland.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

En anden mand, der er i familie med den 24-årige, er i forvejen blev dømt i sagen ved Retten i Aarhus sidste år.

I Retten i Aalborg tilstod den unge kvinde narkosmuglingen, der fandt sted i 2016.

Følte sig presset

Kvinden forklarede i retten, at hun følte sig presset til at deltage i hash-smuglingen.

Den anden dømte i sagen, havde nemlig leaset den bil, der blev brugt til at fragte hashen til Danmark, i hendes navn.

Hun følte derfor, at hun var nødt til at tage med på smuglerturen til Spanien, fortæller Kim Kristensen.

Den 24-årige var med til at køre bilen fyldt med hash fra Spanien til Skørping, men hun forklarede, at hun ikke rørte ved hashen, og at hun ikke vidste, hvad der efterfølgende blev af det, fortæller anklageren.

Hensyn talte for betinget straf

Det var Særlig Efterforskning Vest i Aarhus, der kom på sporet af de to narkosmuglere.

Straffen på fire måneders betinget fængsel er i den lave ende i sager om narkosmugling, men det skyldes dels sagens alder, og at den 24-årige spillede en underordnet rolle i indsmuglingen, samt at hun følte sig presset til det, fortæller Kim Kristensen.

Hun modtog dommen.