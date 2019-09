Kørte ind i garage gennem hæk i Haverslev

HAVERSLEV: En 51-årig mand slap søndag forholdsvist heldigt fra at miste herredømmet over sin bil i et venstresving på Strandvejen ved Haverslev.

Uheldet skete om eftermiddagen ved 14.30-tiden, og da manden mistede overblikket kørte bilen af vejen og ind gennem en hæk. Derefter ramte køretøjet en garage og kom ikke længere.

Bilisten blev siden kørt på sygehuset, hvor personalet kunne konstatere, at der ikke var nævneværdige fysiske skader på ham. Derimod har bil, hæk og garage det ikke helt godt.

Der er ikke angivet en grund til at manden mistede kontrollen med sin bil.