Kommentar: Ny borgmester kan hurtigt få sin sag for

REBILD:Sikke et år for den ret ukendte Venstre-mand Jesper Greth. Først blev han på et afbud valgt som ny spidskandidat i stedet for Jeppe Ugilt. Alligevel hev han et anstændigt valgresultat for partiet hjem til kommunalvalget. Til sidst kunne han sætte sig i borgmesterstolen for de næste fire år. Jeg forstår godt, hvis Jesper Greth måtte knibe sig i armen, da han sent natten til onsdag lagde sig under dynen.

Men han kan hurtigt få nok at se til, når hvedebrødsdagene er ovre. For byrådet i Rebild er notorisk kendt for at være en sæk lopper, hvor tonen og uenighederne ofte kan være hård. På den ene side skal han holde sig på god fod med Konservative, som fik et drømmeresultat, og en afgående borgmester, som nu ikke sidder for enden af beslutningsbordet. Spændende at følge, hvordan Leon Sebbelin vil håndtere sin nye placering i byrådet.

I den anden og røde skyttekrav ligger Allan Busk fra Den Sociale Fællesliste og Peter Hansen fra Socialdemokratiet klar til at yde kompetent modstand i byrådssalen.

Peter Hansen har skarpt kritiseret konstitueringen, hvor han ikke synes, vinderne oprigtigt forsøgte af lave en bred aftale, og oppositionen står nu uden de attraktive formandsposter i udvalgene.

Allan Busk er ikke bleg for at gå til stålet og er allerede nu kommet med meget kontante meninger om valget af udvalgsformænd i det nye samarbejde.

Igen-igen må man sige, at det er imponerende, at Allan Busk kan få skrabet så mange stemmer sammen til sin liste, selvom listen i starten af året faktisk var lagt i graven. Nogen døgnflue er den liste i hvert fald ikke. Derudover må man også kippe med flaget for Enhedslisten og SF, som nu er tilbage i byrådet med Morten Kamstrup og Flemming Larsen.

Men aftenens store vinder var jo Konservative, som gik tre mandater frem. Men kunne man alligevel spore en skuffelse i ansigtet på Lene Aalestrup, da hun kom ud fra konstitueringsforhandlingerne.

Endnu engang manglede Lene Aalestrup lige det sidste for at få indløst sin store drøm; borgmesterposten. Spørgsmålet er vel, om chancen nogensinde bliver større. På landsplan har Konservative for alvor vind i sejlene, mens Venstre forsøger at finde sine ben af stå på. Ser det også sådan ud om fire år – og vil Aalestrup forsøge endnu et skud?

Et skud gav Dansk Folkeparti med Tommy Degn i spidsen det også. Men man må sige, at der ikke var meget drøn på det forsøg. Selvom partiet på landsplan har fået flere lussinger, lå der måske alligevel et mandat og ventede på Degn, som fik et fint valg sidste gang. Men nu er partiet helt ude.

Spørgsmålet er vel, om vi overhovedet kommer til at se Dansk Folkeparti i byrådet i Rebild igen. I stedet var det faktisk Nye Borgerlige, som var uhyre tæt på at hente et mandat.

Men én ting ved vi af erfaring med byrådet i Rebild Kommune. De kommende fire år bliver ikke kedelige at følge.