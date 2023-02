Kommunaldirektør stopper - og får ny direktørpost

REBILD:Christian Hesthaven stopper som kommunaldirektør i Rebild Kommune.

Det oplyser Erhvervsministeriet, hvor erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget Christian Hesthaven som ny direktør for Nævnenes Hus.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

46-årige cand.jur. Christian Hesthaven tiltrådte som kommunaldirektør i Rebild Kommune 1. august 2021.

Nu skal han så afløse Christian Lützen som direktør i Nævnenes Hus. Det sker ifølge Erhvervsministeriet 1. juni 2023 eller tidligere.

”Jeg ser rigtig meget frem til at tiltræde stillingen som styrelsesdirektør i Nævnenes Hus og til at skulle arbejde for den bedst mulige betjening af det uafhængige danske klagesystem til glæde for borgere, virksomheder og myndigheder. Særligt glæder jeg mig til at møde de dygtige og engagerede medarbejdere i Nævnenes Hus”, udtaler Christian Hesthaven i pressemeddelelsen.

Nævnenes Hus er en del af Erhvervsministeriet og har ansvaret for at betjene en række uafhængige klage- og ankenævn.