Kommune løber fra aftale, men vil feje og rydde sne

REBILD:Byrådet står fast. Kommunen vil ikke eje villavejen Humlebien i Suldrup og fem andre nye udstykninger, selv om grundejerne for flere år siden blev stillet det i udsigt.

Det blev resultatet af en afstemning i Rebild Byråd, hvor 14 ud af 25 medlemmer støttede beslutningen.

Ejerskabet af de seks veje blev et tema, fordi Rebild Byråd for nyligt vedtog, at over 200 kilometer veje i de kommende år skal ændres fra kommunale til private fællesveje ejet af grundejerne.

Fidusen for kommunen er, at så overtager lodsejerne også udgifter til vedligeholdelse, snerydning, gadelys og så videre. På sigt kan kommunekassen spare fem millioner kroner om året på den konto.

Kommunens forvaltning og flertallet i byrådet fandt det spild af ressourcer, at man overtager Humlebien og de fem andre veje nu for bagefter at bruge kræfter på at sende ejerskabet retur til grundejerne.

Borgmester Jesper Greth (V) foreslog en pragmatisk løsning. Kommunen siger nej til at overtage vejene, men til gengæld vil man frem til udgangen af 2026 påtage sig vedligeholdelsen af vejen. Det betyder, at de berørte grundejere ikke hænger på disse udgifter tidligere, end de hundredvis af andre lodsejere, som i de kommende år bliver ejere af de nuværende kommunale veje.

- Ikke i orden

- En god, pragmatisk løsning, sagde Mads Holm Danielsen (K) og bakkede op.

Det gjorde Morten Lem (S) ikke.

- Det er ikke i orden, fordi vi i 2019 besluttede, at vi vil overtage disse seks veje. Udstykkerne har haft ekstra udgifter for leve op til krav for vejene, som kommunen forlangte. Borgere, der har købt grunde i udstykningerne, har derfor betalt ekstra, sagde Morten Lem.

Han påpegede også, at de mange grundejere, som i de kommende år pålægges at overtage kommunale veje, får mulighed for at ytre sig i høringer. Den mulighed mister lodsejere på de seks veje.

Rebild Kommune vil af med veje Som en del af budgettet vedtog Rebild Byråd i oktober, at 227 kilometer kommunale asfaltveje i de kommende år skal nedklassificeres til private fællesveje.

Det betyder, at grundejerne overtager vedligeholdelsen, som omfatter slidlag, gadelys, gadefejning, rydning af sne og tømning af vejbrønde.

Beslutningen vedrører 91 kilometer boligveje i byer og 135 kilometer mindre veje på landet.

Inden overdragelsen skal vejene bringes i god stand. Derfor giver omlægningen en kommunal udgift i de næste fire år. På sigt kan Rebild Kommune spare fem millioner kroner om året på drift af veje.

Byrådet har også besluttet at ændre 80 kilometer kommunale grusveje til private fællesveje. Det giver på sigt en årlig besparelse på 400.000 kroner. VIS MERE

Lars Hummeluhr, formand for grundejerforeningen Humlebien, havde håbet på, at Rebild Kommune som lovet ville overtage villavejen og udgifterne til vedligeholdelsen.

Humlebien er en privat udstykning med 17 boliger Foto: Claus Søndberg

Han har ikke umiddelbart en kommentar til byrådets beslutning.

- Nu skal vi have møde i bestyrelsen og drøfte sagen, siger Lars Hummeluhr.

14 byrådsmedlemmer støttede borgmesterens forslag. Det var Venstre, Konservative og Leon Sebbelin fra Radikale Venstre.

10 stemte imod. Det var Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og SF. Pia Elberg fra Radikale Venstre undlod at stemme.