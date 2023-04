Kommune sendte børnehavebørn tidligt i skole: Nu skal der findes andre løsninger

En forældregruppe i Skørping råbte for et par uger siden højt om dårlige fysiske rammer i den nødløsning, kommunalpolitikerne valgte for de største børnehavebørn ved at sende dem ind i lokaler på skolen - nu bliver deres kritik bakket op af en evaluering udformet af pædagogerne i tilbuddet. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen