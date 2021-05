Kongelig sommerballet til Nordjylland - nu med corona-ændringer

I år byder programmet til Kongelig sommerballet på uddrag fra klassiske balletter som sort svane pas de deux fra Svanesøen og flere uddrag fra Napoli. Publikum får også mulighed for at opleve uddrag fra nyere forestillinger som f.eks. Angel pas de deux fra Mahlers 3. symfoni, som spiller for første gang på Det Kongelige Teater i aften, og Frank Sinatras ikoniske hit That’s Life fra forestillingen Come Fly Away, som kan opleves på Gamle Scene til september.

Program:

Pas de deux fra Diamanter | Caroline Baldwin og Andreas Kaas

Pas de deux fra Blixen (Clair de Lune) | Astrid Elbo og Ryan Tomash

Sort svane pas de deux | Wilma Giglio og Marcin Kupiñski

Angel pas de deux fra Mahlers 3. symfoni | Silvia Selvini og Liam Redhead

Blomsterfesten i Genzano, pas de deux | Emma Riis-Kofoed og Guilherme de Menezes

That's Life fra Come Fly Away | Holly Dorger og Gregory Dean

Coppelia pas de deux | Ida Praetorius og Alexander Bozinoff

Pas de six, pas de deux og tarantel fra Napoli | Stephanie Chen Gundorph, Jonathan Chmelensky, Caroline Baldwin, Holly Dorger, Astrid Elbo, Wilma Giglio, Ida Praetorius, Emma Riis-Kofoed, Silvia Selvini, Alexander Bozinoff, Liam Redhead, Gregory Dean, Andreas Kaas, Marcin Kupiñski, Guilherme de Menezes og Ryan Tomash.

Kilde: Det Kongelige teater