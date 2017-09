Kornsilo brænder: Beredskab afventer sugebiler

SVANFOLK: Mandag eftermiddag er der udbrudt brand i en kornsilo på Svanflokvej, som ligger mellem Kongerslev og Haverslev.

- Det drejer sig om en stor stålsilo, som indeholder mellem 350 og 400 tons korn, fortæller indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord Kommune.

Alarmen indløb klokken 16.19, og beredskabet har siden ankomsten arbejdet med at få bugt med ilden.

- Det ser ud til, at korntørringsanlægget har sendt luft med gnister ind i siloen, forklarer indsatslederen.

Beredskabet venter mandag aften på, at der vil komme sugebiler til stede, så siloen kan tømmes for korn.

- De er svære at finde i øjeblikket, for alle er ude at høste. Men vi skal have suget kornet ud, så vi kan redde det korn, der kan reddes, siger René Nikolajsen.

Han tilføjer, at slukningsarbejdet meget vel først er færdigt på den anden side af midnat.