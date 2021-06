Korrektion: Gert Fischer overvejer sit kandidatur

REBILD:I Nordjyskes omtale torsdag af Venstre valg af ny borgmesterkandidat, samt hvem der indtil nu har meldt sig som kandidater til kommunalvalget 16. november, fremgik det ved en fejl, at nuværende medlem af byrådet Gert Fischer har valgt ikke at genopstille.

- Det er ikke korrekt, og jeg er blevet kimet ned af undrende folk, efter de har læst omtalen. Sagen er den, at jeg på opstillingsmødet i lokalafdelingen i Støvring mandag aften fortalte de godt 50 fremmødte, at jeg overvejer mit kandidatur og vil komme med en endelig udmelding efter sommerferien, forklarer Gert Fischer.

Han kan til nytår fejre 40 års jubilæum i kommunalpolitik, først i byrådet for Støvring Kommune og siden 2007 i Rebild Kommune.

Venstre i Rebild har i alt på nuværende tidspunkt de første 13 opstillede kandidater klar, hvoraf de seks er nuværende byrådsmedlemmer.

Sidste frist generelt for at opstille som kandidat for et parti eller liste til kommunalvalget er 28. september.