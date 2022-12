Kovending i minksag får viceborgmester til at forlade Venstre

REBILD:Venstre i Rebild Kommune har mistet et medlem og sin viceborgmester.

Jeppe Ugilt, lokalt valgt fra Nørager, har mandag meldt sig ud af partiet, efter det søndag kom frem, at hans landsformand midt i regeringsforhandlingerne har tænkt sig at droppe kravet om en advokatundersøgelse af minksagen.

Det meddeler han i et opslag på sin facebookprofil.

Jeppe Ugilt har nu i fem år været gruppeformand for Venstre, og han har været viceborgmester siden kommunalvalget sidste år.

Han er også tidligere minkavler og mener, det er helt afgørende, at der laves en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen ageren i minksagen. Venstre har hidtil presset på for at få minksagen kulegravet for at få placeret et ansvar.

Det krav har Venstre nu droppet.

- I forvejen har jeg det svært med Venstres forhandlinger med Socialdemokratiet. At partiet nu også dropper en advokatundersøgelse, er dråben, siger han.

Er det ikke vigtigt, at Venstre forsøger at gå efter mest mulig indflydelse?

- Jeg er med på, at politik handler om at give køb på noget og få noget igen. Men jeg synes ikke, man kan handle med retsprincipper og troværdighed.

Jeppe Ugilt Hansen Han er 40 år og medejer af gården Volstrup, der driver blandt andet landbrug, produktion af rullegræs, golfcenter feriecenter og dambrug. Indtil 2020 havde Volstrup også to minkfarme. Valgt til Rebild Byråd første gang i 2013 for Oplandslisten. Både i 2017 og 2021 stillede han op for Venstre og var partiets markant største stemmesluger. Ved valget i 2021 fik han 1008 personlige stemmer. Var i 2021 udpeget som partiets borgmesterkandidat, men trak sig fire måneder før valget. Han er i dag 1. viceborgmester og sidder i økonomiudvalget. Han er gift med Pernille og har tre børn. VIS MERE

Indtil 2020 havde Volstrup, som Jeppe Ugilt har overtaget efter sin far, to minkfarme. Derfor har han han minksagen tæt inde på livet.

- Men jeg håber, at alle synes, at retsprincipper og retssikkerhed er afgørende for os alle, siger han.

Stor forståelse

Viceborgmesteren i Rebild Byråd understreger, at hans exit fra Venstre intet har med lokalpolitik at gøre. Han forsikrer, at han som løsgænger stadig er en del af byrådets snævre flertal.

- Jeg har sagt til Venstres gruppe, at jeg gerne trækker mig som viceborgmester, hvis man ønsker en anden, siger Jeppe Ugilt.

Men det kommer ikke til at ske, lyder det fra Rebilds Venstre-borgmester, Jesper Greth, der udtrykker respekt og forståelse for Jeppe Ugilts beslutning. Han slår fast, at Ugilt kan fortsætte på sine poster som viceborgmester og medlem af økonomiudvalget.

- Jeg er rigtig, rigtig ærgerlig over Jeppes beslutning. Jeppe er en fantastisk Venstre-mand og et meget stort aktiv for vores byrådsgruppe. Men kender man Jeppe og hans historie, ved man godt, at der er mere på spil for ham i den her sag. Så jeg kan godt forstå det. Det kommer ikke som nogen overraskelse, siger Jesper Greth til Nordjyske.

Han fik det selv at vide af Jeppe Ugilt mandag morgen, og selv om Jeppe Ugilt fortsætter som viceborgmester i Rebild Kommune, skal Venstre nu finde en ny gruppeformand.

- Jeg har nok et ønske om, at Jeppe Ugilt på en eller anden måde kan forblive en del af vores gruppe. Selv om han ikke er medlem af Venstre, er han stadig den samme mand og den samme politiker med de samme holdninger. Så jeg ser ham nok stadig som en del af vores gruppe, selv om han bliver løsgænger nu, siger Jesper Greth.

Borgmesteren fortæller, at han i weekenden selv har gjort sig mange tanker om Venstre-formand Jakob Ellemanns udmelding. Men det har ikke fået ham til at overveje samme konsekvens som Jeppe Ugilt.

- Det er problematisk, at Venstre på den her måde giver afkald på nogle retsprincipper og en retssikkerhed. De ting kan man jo ikke sælge eller bytte sig til for noget. Man kan ikke sætte en pris på dem. Vi ved ikke, om Mette Frederiksen brød loven i minksagen, og nu får vi det heller aldrig at vide, siger Jesper Greth.

Med Jeppe Ugilts exit fra Venstre bliver partiet nu reduceret fra syv til seks mandater i byrådet i Rebild Kommune. Det er samme antal som Konservative.