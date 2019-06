Kraftig røg ved brand i kornsilo

SØRUP: Torsdag ved 19-tiden hastede brandfolkene fra Falck under Nordjyllands Beredskab til Sørup vest for Støvring, hvor der var ild i en kornsilo.

Det var på Hjedsbækvej, og branden gav masser af røg, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi. Politiet holdt øje med, om røgen kunne give gener for trafikken på motorvej E45, men så vidt kom det ikke, da vinden ikke var ret kraftig.

For brandfolkene var det en større opgave at slukke ilden, og der måtte bruges stigevogn. Ved 21-tiden lød vurderingen, at der fortsat var nogle timers efterslukning forude.

Politiet oplyser, at ingen personer eller dyr var i fare i forbindelse med ildebranden. Teknikere skal nu prøve at finde frem til brandårsagen.