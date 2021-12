Kro-julefrokoster gennemføres - men uden dans

- Selvfølgelig havde vi da gerne set, at restriktionerne var kommet et par dage senere, så vi også kunne have nået at gennemføre årets sidste julefrokoster som oprindeligt planlagt.

- Men bortset fra dét er vi stadig fulde af optimisme. Det kommer man nu engang længst med, er min erfaring fra mange år i branchen.

Sådan lyder det besindigt fra direktør Jørgen Pedersen, Rold Storkro, ved udsigten til to julefrokoster i weekenden, som kroen nu må afvikle under hensyntagen til den nye - skærpede - corona-restriktioner.

- I forvejen er Rold Storkro ikke et sted, man tager hen for at holde en vild og voldsom tam-tam-julefrokost. Og derfor gennemfører vi også fortsat julefrokosterne fredag og lørdag - på de betingelser, som vi nu har at rette os efter. Det vil bl. a. sige: uden dans og indtil kl. 24, oplyser Jørgen Pedersen.

Rold StorKro har allerede afviklet seks julefrokoster fordelt over de seneste tre weekender - alle udsolgte og med musik af duoen One-by-One indtil kl. 01.00.

På den baggrund er det også lidt nemmere at leve med, at julefrokosterne 10. og 11. december nu må afvikles under lidt andre betingelser.

- Den tid, der er gået godt, kommer heldigvis ikke skidt tilbage.

- Og generelt har vi i 2021 nydt godt af, at der ovenpå vinterens corona-nedlukning tydeligvis har været et opsparet behov for at komme i byen og få noget godt at spise.

- Vi har både haft en god sommer og et fint efterår, og derfor overlever vi nok også endnu en vinter med corona-restriktioner. Især da hvis de ikke bliver mere gennemgribende end dem, der blev meldt ud på onsdagens pressemøde,

- Det vigtigste er, at vi nu får styr på smitten, og i øvrigt kommer trygt gennem vinteren.

- Så skal gæsterne nok vende tilbage på et senere tidspunkt, forudser en trods alt fortsat fortrøstningsfuld kroejer for bunden af Rebild Bakker.