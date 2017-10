Kronhjort påkørt af bil på Hobrovej

REBILD: Hjortevildt lever livet farligt her i efteråret, hvor det bliver tidligt mørkt og dyrene skal krydse en vej.

En bilist i en personbil ramte her i weekenden klokken otte 8 om morgenen en stor kronhjort på Hobrovej, da dyret krydsede vejen fra statsskoven Rold Skov med kurs mod vest ind i Vester Skov.

- Bilen blev påkørt omkring 400 meter før man drejer til højre ad Vælderskoven mod Rebild. Heldigvis ramte kronhjorten frontpartiet af bilen i passagersiden, men var den ramt en meter senere på Hobrovej kunne den nemt være ramt ind gennem bilens frontrude med sit gevir, påpeger jagtassistent Niels Jørgen Svendsen fra Lindenborg Gods, der ejer Vester Skov.

Den næsten nye personbil blev alvorligt skadet på frontpartiet ved sammenstødet, mens den mandlige fører slap uden skader.

Schweisshundefører tilkaldt

Kronhjorten forsvandt efter påkørslen ind i Vester Skov, og jagtassistent Niels Jørgen Svendsen tilkaldte en schweisshundefører til at finde det sårede dyr.

Sammen med hans mor jagtchef Elisabeth Svendsen deltog han i eftersøgningen og efter blot omkring et kvarters søgen blev kronhjorten fundet død i skoven.

Ifølge Niels Jørgen Svendsen var der tale om en kronhjort på mellem tre og fire år.

En ansat hos Lindenborg Gods kørte tilfældigvis bag ved bilisten der påkørte kronhjorten og havde netop overvejet at overhale bilen, da dyret sprang ud fra Rold Skov for at krydse Hobrovej i morgenskumringen