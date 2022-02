Kun mænd vil afløse snart fratrådt leder

SKØRPING:Her ved ansøgningsfristens udløb har Rebild Kommune modtaget ni ansøgninger til den ledige stilling som ny leder af Skørping Skole.

- Antallet af ansøgere er hvad vi selv havde forventet, og pudsigt nok er de alle mænd. Generelt er alle velkvalificerede til jobbet som ny skoleleder, og allerede på nuværende tidspunkt har vi allerede valgt fem ud til samtale i næste uge, forklarer Lene Hvilsom Larsen som centerchef børn og unge i Rebild Kommune.

På pension efter knap 15 år

Går alt som planlagt, regner hun med at ansættelsesudvalget kan sætte navn på en ny skoleleder i Skørping ved udgangen af uge 7 og dermed inden vinterferien.

Ifølge Rebild Kommunes jobopslag er det planen at den nye skoleleder skal tiltræde 1. april.

Her afløser vedkommende skoleleder Peter Hansen, der efter knap 15 år har valg at gå på pension.

Skørping Skole har omkring 650 elever i alderen 6-16 år og 90 elever med særlige behov samt 125 ansatte og er dermed den største folkeskole i Rebild Kommune.

Tidlig bebudet fratrædelse

Allerede i november meddelte Peter Hansen de øvrige ansatte på Skørping Skole og skolebestyrelsen, at han fratrådte som skoleleder ved udgangen af marts måned.

Årsagen var at han i sommerens løb uventet som 63-årig havde været ramt af stress og efterfølgende i samråd med familien erkendt at han ikke både kan klare jobbet som skoleleder og som medlem af byrådet 100 procent optimalt.

Hans opsigelse kom dog ikke som den store overraskelse for omgivelserne, for som borgmesterkandidat for socialdemokratiet i Rebild Kommune havde han tidligere bebudet, at blev han valgt som kommunens nye borgmester, stoppede han 1. januar. Hvis det ikke skete, så i løbet af første halvdel af 2022.