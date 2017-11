Kunder sender hilsener til indlagt købmand

SULDRUP: Købmand Finn Ovesen er fortsat indlagt efter det voldsomme knivoverfald i sin butik i Suldrup lørdag 23. oktober.

Hans tilstand på Aalborg Universitetshospital er uændret, idet han fortsat er bevidstløs.

Drabsforsøget har sendt chokbølger gennem lokalsamfundet, og konstitueret butiksleder Brian Villadsen holder med opslag på Facebook-siden for Suldrup by og Spar-butikken løbende folk orienteret om Finn Ovesens tilstand.

Til gengæld er kunder blevet opfordret til ikke at spørge de ansatte i butikken direkte om købmandens helbredstilstand, da de ifølge Brian Villadsen alle er stærkt påvirkede af den aktuelle uvisse situation.

- Jeg ved, at nogle kunder her i Suldrup er ekstra meget påvirket af situationen og meget kede af det, men vi må alle indtil videre væbne os med tålmodighed, bemærker han.

Kunder, der var til stede i butikken i Suldrup lørdag 23. oktober, er blevet tilbudt psykologhjælp, hvis de føler behov for det. Alle ansatte i de tre butikker i Suldrup, Haverslev og Nørager var søndag 24. om aftenen samlet i butikken i Nørager for at få en orientering om Finn Ovesens helbredsmæssige tilstand og en fælles snak om de dramatiske begivenheder i Suldrup dagen i forvejen.

Bog til hilsener i alle butikker

For at give folk mulighed for at udtrykke deres medfølelse til Finn Ovesen og hans familie har Brian Villadsen taget initiativ til, at der i hver af de tre butikker siden torsdag i sidste uge har været fremlagt en bog, hvor folk kan skrive personlige hilsener.

- Inden da havde adskillige kunder spurgt i vores blomsterafdeling, om de på en eller anden måde kunne sende ham en hilsen. Det synes jeg, de giver en rigtig god mulighed for, og det er meget glædeligt, at rigtig mange allerede har skrevet deres personlige og kærlige hilsener i de fremlagte bøger, som efter planen vil blive viderebragt til Finn og hans familie på et senere tidspunkt, oplyser Brian Villadsen.