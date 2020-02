Lærer filmede skolepiger: - Jeg hader mig selv for det, jeg har gjort

STØVRING:- Det er svært at finde ord for, hvor ulykkelig jeg er over det, jeg har gjort mod jer. Det er forkert på alle mulige måder. Jeg har brudt den tillid I havde til mig. Jeg havde ingen intentioner om at gøre nogen fortræd, og jeg håber ikke, at det forfølger pigerne resten af livet.

Sådan lød det fra den 37-årige tidligere lærer på Karensmindeskolen i Støvring, der er tiltalt for at have filmet 81 piger med skjult kamera i skolens omklædningsrum over en periode på fem år, da han henvendte sig direkte til de mange forældre, der mandag var mødt frem i Retten i Aalborg for at overvære sagen mod manden.

Omkring 60 forældre og andre pårørende havde fyldt nævningesalen, og her kunne de se en mand, der gentagne gange brød grædende sammen, da han skulle forklare, hvorfor han havde filmet skolepigerne igennem flere år.

- Jeg hader mig selv for, at jeg kunne finde på at gøre sådan noget, sagde den 37-årige, og erkendte fuldt ud, at det var ham, der havde lavet de 20 skjulte optagelser, som han er dømt for.

Det var et adrenalinsus

De 81 piger fra 5. til og med 9. klasse blev hemmeligt filmet helt eller delvist afklædte i omklædningsrummet i perioden fra 1. august 2013 til 4. februar 2019, hvor to piger opdagede det skjulte kamera, der var indbygget i en kuglepen, der sad i en taske.

I retten forklarede den 37-årige, at han ikke vidste, hvor han fik ideen fra til at sætte spionkameraer i omklædningsrummet - men da han havde gjort det første gang, så var der vakt en eller anden trang hos ham.

- Jeg havde en taske med et net på siden, hvor en kuglepen kunne passe ind. Jeg ved ikke, hvor den lorteide kom fra, men jeg placerede en kuglepen, og så gik jeg ind i omklædningsrummet og placerede tasken på en krog, og startede kuglepennen, fortalte den 37-årige og fortsatte:

- Efter den første optagelse sad jeg en halv time, og havde det så dårligt over, hvor skrækkelig en ting, jeg havde gjort. Jeg slettede optagelsen dagen efter, og så holdt jeg en pause på et års tid. Men så kom trangen igen, og så blev det svært at styre. Det var et adrenalinsus, sagde manden grædende.

Da de hemmelige optagelser blev opdaget, blev den 37-årige bange, forklarede han i retten.

- Men jeg har hele tiden vist, at det var et spørgsmål om tid, før det blev opdaget. Det var jo det, der var risikoen. Men jeg tror også en del af mig gerne vil opdages.

Havde redigeret i optagelserne

Under retssagen kom det frem, at det ikke var alle optagelser, den 37-årige havde gemt. Han havde redigeret i optagelserne, og kun beholdt de sekvenser, hvor pigerne var på.

Den 37-årige er - udover at have været i besiddelse af videooptagelserne fra skolen - også tiltalt for at have været i besiddelse af anden børneporno, som han fandt på nettet.

Det erkendte han også, men forklarede, at han var kommet ind på en side for at se på unge piger - men ikke børneporno. Han erkendte dog, at han var klar over, at det var børnepornografisk materiale, han var kommet i besiddelse af.

Retten har optaget sagen til dom, som bliver afsagt 2. marts.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om seks måneders betinget fængsel, mens den 37-åriges forsvarer mener, at tre måneders fængsel er den rigtige straf.