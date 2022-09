Landsby i sorg: Skolen lukker

Ravnkilde Skole skal lukke.

Det står nu helt klart, efter Venstre og Det Konservative Folkeparti torsdag aften blev enige om, hvordan pengene skal fordeles i det kommunale budget i Rebild for næste år.

Det er en trist nyhed for den lille landsby, der den seneste tid har stået på den anden ende for at redde byens samlingspunkt.

En nedsat styregruppe har stået for flere initiativer, hvor de har forsøgt at råbe politikerne op og gøre opmærksom på den store betydning, skolen har for byen. Men trods kamp og opråb har et flertal alligevel besluttet, at skolen skal lukke.

Kvaliteten kan falde

Ifølge borgmester Jesper Greth (V) er beslutningen taget med henvisning til blandt andet skolens størrelse, generelle tilslutning, befolkningsprognosen samt skolens relative nærhed til andre tilbud. Han har fulgt den store modstand, men mener stadig det er nødvendigt at lukke skolen, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Jeg har fuld forståelse for bekymringerne i de lokalsamfund, der bliver ramt af de aftalte ændringer på nogle af vores institutioner. Og jeg er sikker på, at alle politikere gerne så, at vi kunne have alle servicetilbud i alle byer og landsbyer. Men sådan ser virkeligheden desværre ikke ud.

- Ud over kroner og ører, handler det også om kvaliteten af de tilbud, vi giver til borgerne. Ikke mindst på skoleområdet kan kvaliteten falde, hvis enhederne bliver for små, udtaler han.

Tillid har nået nulpunkt

Morten Høj Jensen, der er en del af styregruppen i Ravnkilde, er utrolig skuffet over den aftale, der er indgået.

- Jeg synes, det er en meget ærgerlig beslutning, man er kommet frem til, siger han.

Morten Høj Jensen har selv en fireårig søn, der lige nu går i børnehaven, og som har glædet sig til at starte i skolen om et par år. Foto: Bente Poder

Han er især skuffet over hele forløbet, hvor styregruppen og resten af byens borgere på ingen måde føler sig hørt.

- Jeg mener, at man som byrådspolitiker har pligt til at lytte til de borgere, som faktisk bruger skolen og kan stå inde for dens kvalitet. Vi har inviteret og inviteret, men det har man valgt at ignorere. Det er en beslutning, der er blevet taget i ly af mørket, siger Morten Høj Jensen, der ville have ønsket, at konstellationen af Venstre og De Konservative havde givet sig tid til at komme forbi skolen.

- Jeg synes faktisk, det er lidt arrogant at sige, at kvaliteten ikke er til stede, når man ikke engang har været herude. Tilliden til kommunen har nået et nulpunkt. Det bekymrer mig, at jeg bor et sted, hvor man lytter så lidt.

Kampen er ikke slut

Jesper Greth lægger i pressemeddelelsen vægt på, at han er klar over, at lokalsamfundene oplever, at der bliver taget noget fra dem.

- Derfor prioriterer vi også midler til at indgå i en tæt dialog med de berørte lokalsamfund, siger han.

Denne dialog giver Morten Høj Jensen dog ikke meget for.

- De har sagt dialog hele vejen igennem, men det har været ren envejskommunikation. Så det skal vi se, før vi tror på det, siger han og pointerer samtidig, at forældre til skolens børn lige nu står med en følelse af at være overladt til sig selv.

- Der ikke er kommet en alternativ plan for, hvad man kan gøre fremadrettet. Det er lagt fuldstændig op til forældrene selv at finde ud af.

Lige nu går der 38 elever i Ravnkilde Skole, der har op til 6. klasse. Foto: Bente Poder

Ravnkildes borgere har dog ikke ikke tænkt sig at give op lige foreløbig. Allerede nu har styregruppen talt om hvilke alternative muligheder, de ser, der er for at bevare skolen, fortæller Morten Høj Jensen.

- Vi er nogle ressourcestærke folk herude, og vi mener stadig, at området har meget potentiale. Derfor vil vi i styregruppen forsøge at arbejde benhårdt for at etablere et privat tilbud i Ravnkilde, siger han.

- Nu skal vi selvfølgelig lige sunde os på det her nederlag, men så skal det have et skud, inden vi giver op på vores lokale skole.