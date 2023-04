Storkeromantik i lille by - se de søde fotos

STORE BRØNDUM: I H.C. Andersens eventyr blev en fjer til fem høns, men i den lille landsby Store Brøndum i Rebild Kommune er det ganske vist, at der allerede kan være udsigt til en forårsromance i den storkerede, som frivillige rejste for blot et et år siden.

Det skete, efter at flere store på træk året forinden havde lagt vejen forbi byen med 202 indbyggere.

Den hvide stork Den hvide stork, som er totalt fredet i Danmark. vejer 2,3-4,4 kg. Hannen er størst.

Vingefanget kan være op til 165-215 cm.

Både hanner og hunner ruger på æg. Det varer typisk 30-33 dage at ruge ungerne ud, og et ynglende storkepar lægger 3-6 æg.

I 1800-tallet kan den samlede bestand i Danmark have været på 10.000 ynglepar, men allerede i 1890 var ynglebestanden faldet til 4000. I 1927 var kun 400 par tilbage. Bestanden steg så til 1200 par i løbet af 1930'erne, men i 1952 taltes kun 222 ynglepar, faldende til 19 par i 1984 og kun to par i 1999.

Den hvide stork ses i det meste af Europa, Nordvestafrika og Mellemøsten. Kilder: storkene.dk, naturhistoriskmuseum.dk VIS MERE

Fredag har medlemmer af Store Brøndum Storkelaug observeret aktivitet i reden på toppen af den 14 meter høje pæl.

Det ligner en regulær storebanko.

- Jeg har set en stork være i reden, flyve væk og komme tilbage fire gange. Den har gjort, hvad den kunne for at kalde på en mage, og den sidste gang, den kom tilbage, havde den en anden stork med, som kom så tæt på som en meter fra reden uden at slå sig ned, fortæller en begejstret Bent Østergaard Jensen fra storkelauget.

Denne stork nærmer sig reden, men indtil videre er den gladere for taget på en af bygningerne på landejendommen. Foto: Lars Pauli

Indtil videre har den anden stork taget ophold på taget af en af bygningerne på den landejendom, hvor storereden står. Men nu krydser alle i Store Brøndum fingre for, at den tager mod til sig og flytter ind i reden også.

Bent Østergaard Jensen havde ikke drømt om, at der allerede efter blot et år kan være udsigt til, at Store Brøndum får sin egen lille storkefamilie.

- Det vil være verdenshistorie her i byen, men jeg tør næsten heller ikke tro på det endnu, siger han.

Bent Østergaard Jensen er ivrig amatørfotograf, og han fik fredag mange flere storkemotiver i søgeren, end han har turde drømme om. Blandt de mange nysgerrige, som lagde vejen forbi, er den nordjyske politiker og nyerklærede borgmesterkandidat i Aalborg Flemming Møller Mortensen (nr. to fra højre), der kommer fra området. Foto: Lars Pauli

Bent Østergaard Jensen er selv barnefødt i Store Brøndum, hvor der tidligere har boet storke. Det var dengang, hvor livet på landet lignede en Morten Korch-film.

- Store Brøndum er i mit dna, men jeg har ikke set storke på rede i min tid her i byen. Det er helt surrealistisk, hvis det sker nu, siger han, mens han spejder ud over de marker, der omkranser landejendomme, hvor storereden troner.

Stork i Store Brøndum,

Derude havde den stork, som medlemmerne af storkelauget og lokalsamfundet nu krydser fingre for slår sig ned, travlt med at lede efter orm i pløjesporet fra en traktor.

I Danmark har storke altid haft frøer og tudser højt højt på menuen, men ellers er de kendt for at også at spise slanger, fisk, gnavere, insekter, snegle og fugleunger.

I området omkring Store Brøndum er der gennem de seneste år arbejdet meget med at genetablere vådområder, og det kan have genskabt storkenes interesse for området.