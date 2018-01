Landsholdbokser ny skoleleder i Støvring

STØVRING: Chef, ledere, forældrebestyrelse og repræsentanter for medarbejderne var enige.

Alle 14 mand i ansættelsesudvalget pegede på 52-årige Henrik Weinkouff som ny skoleleder og dermed fremtidig kontraktholder på Karensmindeskolen i Støvring.

- Med Henrik har vi fået en utrolig dygtig og erfaren leder. Han kan sammen med medarbejdere, forældre og de øvrige ledere sikre, at Karensmindeskolen fortsat er en skole, der på flotteste vis formår at forene faglighed og trivsel for eleverne, siger Mads Rune Jørgensen, børn- og ungechef i Rebild Kommune.

15 års erfaring som skoleleder

Det er en rutineret mand, der 1. marts træder ind af døren til Karensmindeskolen.

Henrik Weinkouff har nemlig 15 års erfaring som skoleleder og afdelingsleder i Frederikshavn Kommune, senest på Nordstjeneskolen.

Henrik Weinkouff selv ser frem til at møde alle børn og voksne og opleve skolens hverdag.

- Det har været en spændende proces frem mod ansættelsen som skoleleder på Karensmindeskolen. Det er en skole, der er rig på liv og traditioner, og det glæder jeg mig til at være en del af. Jeg har mødt god energi og store forventninger fra skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere, og jeg vil gøre, hvad der står i min magt for at leve op til disse, erklærer han.

Fortid som landsholdbokser

Privat bor han i Nørresundby sammen med sin kone.

Han har fire børn og tre børnebørn og har en fortid som landsholdsbokser og dyrker i øvrigt stadig forskellige former for kampsport.

Der går 669 elever på Karensmindeskolen, og skolen har klassetrin fra 0.-9. klasse med tre spor på hver årgang.

Der er i alt 85 ansatte lærere, pædagoger, teknisk/administrative medarbejdere og ledere.

Søhulen er navnet på skolens SFO, hvor der går ca. 260 børn.