Lastbil kørte op bag i personbil: 20-årig på sygehus

TERNDRUP:En 20-årig kvinde måtte mandag formiddag til tjek på Aalborg Universitetshospital efter et færdselsuheld på Lyngbyskovvej, der hvor Ejstrupvej munder ud i Lyngbyskovvej lidt sydvest for Terndrup.

- Vi fik anmeldelse klokken 08.54 om, at en lastbil tilsyneladende var kørt op bagi en personbil. Føreren af personbilen - en 20-årig kvinde - klagede over smerter i nakken, så hun blev med ambulance kørt til Aalborg Universitetshospital til et tjek. Umiddelbart var der dog ikke tale om alvorlige personskade, oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Politiet var på stedet omkring en times tid, men uheldet gav ikke umiddelbart noget særlig bøvl for trafikken, da Lyngbyskovvej ikke er specielt trafikeret på tidspunktet for uheldet.

- Der lækkede en smule olie fra et af de implicerede køretøjer, men det ordnede beredskabet hurtigt, forklarer vagtchefen, der ikke har oplysninger om føreren af lastbilen. Føreren skulle dog heller ikke være kommet noget alvorligt til.