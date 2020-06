Lastbil røg i grøften: Skal bjærges i aften

SØNDERUP:Tirsdag morgen lidt før klokken ni endte en lastbil i grøften på motorvej E45 kort før sammenfletningen med hovedvej A13 - og der har den ligget lige siden. Men der er en plan for at få den bjærget.

Foto: Jan H. Pedersen

Vagtchef Poul Fastergaard oplyser, at det er aftalt, at bilen skal tømmes for sin last mellem klokken 16 og 18, og så gør arbejdet med at bjærge lastbilen og få den hevet op fra grøften i gang på et eller andet tidspunkt efter klokken 18.

Helt præcist hvornår ligger dog ikke fast, og når arbejdet går i gang, vil man være nødt til at spærre for enten et eller måske begge spor i et kortere tidsrum, oplyser vagtchefen.

Der vil blive sendt en trafikmelding ud fra Vejdirektoratet, inden arbejdet går i gang, så bilisterne på vej mod nord kan køre af ved Haverslev og fortsætte tilbage til motorvejen ad A13.