Leif Davidsen til åbning af koldkrigsbunker: Den usikre verdensorden er vendt tilbage

REBILD:Klokken er lidt i elleve fredag formiddag og indersiden af den nyopførte udstillingsbygning summer af liv foran det store vinduesparti.

Rundt omkring står i omegnen af hundrede indbudte gæster med velkomstdrinks i hænderne. Repræsentanter fra lokalområdet, pressen, det politiske liv.

Tidligere ansatte, fra dengang Regan Vest var et tophemmeligt anlæg, side om side med nyansatte medarbejdere i sorte museumstrøjer, der fremover skal videreføre stedet som testamente over et særligt stykke Danmarkshistorie. I skærende kontrast til fordums hemmelighedskræmmeri.

Leif Davidsen i den nye udstilling. Foto: Torben Hansen

Blandt de fremmødte står også dagens hovedtaler, forfatter og journalist Leif Davidsen. Om cirka 10 minutter går den talerække i gang, der efter planen slutter med ham selv.

Alligevel tøver han ikke et sekund, da vi spørger ham, om han har tid til at sætte et par ord på atombunkerens betydning, mens gæsterne så småt er ved at indfinde sig foran talerstolen.

Hvorfor er historien om bunkeren relevant at fortælle i dag?

- Det er den, fordi det er et fantastisk monument over Den Kolde Krigs tid. Den viser, hvor alvorligt man tog den fare, vi alle sammen levede i dengang. Verden kunne blive udslettet, hvis der kom en altødelæggende atomkrig mellem Sovjetunionen og USA, siger han.



På talerækkerne sidder blandt andre den tidligere "Pladskommandant" (t.h.) - den sidste, daglige leder af Regan Vest, da den fortsat var aktiv - 76-årige Hans Simonsen. Han afleverede sin nøgle til museet i 2016. Foto: Torben Hansen

Og så står bunkeren, synes han, som en form for fysisk pris til vores demokrati.

- Selv i en så desperat situation, hvor der var atomkrig, ødelæggelser, død og drab - jamen, så skulle grundloven overholdes. Det her anlæg var jo ikke militært, det var civilt: Det var regeringen og den lovgivende forsamling, der skulle indkvarteres. Og dronningen. For lovene gælder ikke i det her land, medmindre statsoverhovedet har skrevet under. Det skulle foregå efter alle bogens regler, siger han.



'En lokalitet i Rold Skov'

Leif Davidsen fortæller, at han, dengang anlægget var aktivt, ikke anede noget om dets eksistens. Alligevel kan han, den dag i dag, se en pudsig forbindelse, mellem ham selv og Regan Vest.

For allerede, da han var værnepligtig på Bornholm i 1970, fik han en mærværdig besked om "en lokalitet" ovre i Jylland.

- Da jeg blev hjemsendt efter min soldaterprøve, fik vi udleveret sådan en rød seddel, der foreskrev, hvor jeg skulle stille som soldat i tilfælde af, at "ballonen gik op", altså hvis krigen blev varm. Og dér på sedlen stod der, at jeg skulle 'stille ved en lokalitet i Rold Skov'. Jeg har senere tænkt: 'Gad vide, om jeg skulle have stillet her?' Det er godt nok et civilt anlæg, men det ville jo have været militæret, som skulle bevogte det, siger han.

En verdensorden er vendt tilbage

De spredte samtaler i lokalet dør ud, og talerækken går i gang. Da turen kommer til Leif Davidsen, nævner han igen historien om dengang, hans personlige skæbne kunne have været kædet sammen med Regan Vest, hvis atombomberne var begyndt at regne over Danmark.

Museumsdirektør Lars Nørbach var dagens første taler. Foto: Torben Hansen

Det gjorde de, som bekendt, ikke - og gudskelov for det.

- For mig sluttede den kolde krig, temmelig præcist, da den sidste sovjetiske leder, Mikail Gorbatjov, på TV meddelte, at nu eksisterede sovjetmagten ikke længere. Vores store fjende skulle nu være vores nye ven, og steder som Regan Vest ville blive overflødige i den nye verdensorden, siger han.

Leif Davidsen klipper båndet over og erklærer dermed museet for åbent. Han glæder sig over, at museet fremover vil fortælle historien om den kolde krig og demokratiets værdi. Foto: Torben Hansen

Men Davidsen ser alligevel tegn i tiden, der gør fortællingen om Regan Vest til andet og mere end et stykke bedaget historie. For dagens officielle åbning har fået et uhyggeligt aktutelt bagtæppe i form af Putins krig i Ukraine, som igen sender tankerne i retning af tiden før murens fald.

- "Historien, som vi kendte den, var slut", forlød det. Få havde forudsagt, at vi i dag står i en situation, hvor Rusland atter rasler med atomvåben, og hvor et sted som Regan Vest får en ny, gammel betydning. Regan Vest er nu et museum. Men den usikre verdensorden, den var rundet af, er vendt tilbage, siger han.

Med disse refleksioner runder han talen af. Båndet klippes over, tilskuerne klapper. På mandag slår museet dørene op for sine første betalende gæster.